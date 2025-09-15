Μια Bentley για...φίλημα!

Η πολυτέλεια πολλές φορές συνδέεται με ξύλινες επενδύσεις στο εσωτερικό αυτοκινήτων. Ιδιαίτερα σε premium μάρκες όπως η Bentley ή η Rolls Royce,

Τα περισσότερα μοντέλα της Bentley έχουν στην καμπίνα τους ξύλινες επενδύσεις, αλλά αυτή τη φορά η ιδέα πήγε σε άλλο επίπεδο. Μια Bentley Continental GT κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από ξύλο. Το μοναδικό αυτό έργο τέχνης, σε φυσικό μέγεθος, εκτίθεται αυτή την περίοδο στη Φλόριντα των ΗΠΑ, με τιμή πώλησης που αγγίζει τα 85.000 ευρώ.



Το εντυπωσιακό γλυπτό προέρχεται από το Βέλγιο, αν και ο δημιουργός του παραμένει άγνωστος. Για την ολοκλήρωσή του χρειάστηκαν πάνω από 3.000 ώρες χειροποίητης εργασίας και χιλιάδες ξύλινα κομμάτια, τα οποία συναρμολογήθηκαν σε δύο δοκούς που λειτουργούν ως πλαίσιο. Το αποτέλεσμα είναι μια ξύλινη ρεπλίκα της τρίτης γενιάς Continental GT, με λεπτομέρειες όπως η χαρακτηριστική μάσκα, οι εισαγωγές αέρα και τα οβάλ φωτιστικά σώματα.



Οι πόρτες ανοίγουν κανονικά με ανθεκτικούς μεντεσέδες, αποκαλύπτοντας ένα εσωτερικό που μιμείται το πρωτότυπο. Ταμπλό, κεντρική κονσόλα και επενδύσεις θυρών αποδίδονται σε ξύλο, ενώ τα καθίσματα, αν και λιγότερο «γλυπτά», φέρουν χαραγμένα μοτίβα που παραπέμπουν στη δερμάτινη καπιτονέ επένδυση της Bentley.

Σχεδόν όλα είναι ξύλινα, ακόμη και οι ζάντες και τα ελαστικά, με εξαίρεση τους ατσάλινους άξονες και τα ακρυλικά παράθυρα. Το όχημα μπορεί να στρίψει τους τροχούς χάρη σε μια κρεμαγιέρα και να κυλήσει, παρότι ζυγίζει περίπου 907 κιλά.



Το ξύλινο μοντέλο φιλοξενείται σήμερα στην έκθεση Autosport Group στο Μπόκα Ρατόν, δίπλα σε πραγματικές Bentley. Η αντιπροσωπεία αποφάσισε να το διαθέσει μέσω eBay, αν και η αγγελία αναφέρει μικρές ρωγμές στις κολλήσεις και φθορά στο εσωτερικό.



Με τιμή κοντά στις 85.000 ευρώ, όσο δηλαδή κοστίζει και μια κανονική μεταχειρισμένη Continental GT, το έργο απευθύνεται σε συλλέκτες και λάτρεις του διαφορετικού. Για τους περισσότερους, ίσως να είναι υπερβολή. Για έναν ιδιοκτήτη Bentley όμως, μπορεί να είναι απλώς άλλο ένα κομμάτι τέχνης για να στολίσει το γκαράζ.