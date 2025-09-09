Hyundai Concept Three: Το Ioniq 3 έρχεται...

Η

έκλεψε την παράσταση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου

ένα τολμηρό ηλεκτρικό πρωτότυπο που προλογίζει το μελλοντικό Ioniq 3,

Με μήκος 4.288 χλστ., διαστάσεις αντίστοιχες ενός Volkswagen Golf, το μοντέλο απορρίπτει τη λογική του κλασικού hatchback. Η Hyundai το αποκαλεί “aero hatch”, με πιο ρέουσα σιλουέτα, έντονα σμιλευμένη πίσω πόρτα και αεροδυναμικό spoiler που μειώνει τον συντελεστή οπισθέλκουσας για βελτιωμένη απόδοση και αυτονομία.

Το design υιοθετεί τη νέα φιλοσοφία “Art of Steel”, με έντονες γραμμές και επιφάνειες που αναδεικνύουν τη δύναμη και την πλαστικότητα του χάλυβα. Παράλληλα, κρύβει «παιχνιδιάρικες» λεπτομέρειες, όπως το επαναλαμβανόμενο εικονίδιο Mr Pix, που αποσκοπούν στο να κάνουν το αυτοκίνητο πιο φιλικό και ελκυστικό στο κοινό.

Στο εσωτερικό, η προσέγγιση “Furnished Space” μετατρέπει την καμπίνα σε living room επί τροχών, με πρωτότυπα υλικά και ζεστή ατμόσφαιρα. Το πρωτότυπο διαθέτει gullwing πόρτες που δεν θα περάσουν στην παραγωγή, ωστόσο το φουτουριστικό ταμπλό και η εργονομική διάταξη θα παραμείνουν.







Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια: ο πίνακας οργάνων έχει μεταφερθεί πάνω από το τιμόνι, κοντά στο οπτικό πεδίο του οδηγού, ενώ διατηρείται ένας αριθμός φυσικών διακοπτών ώστε να μειώνεται η απόσπαση προσοχής από τις οθόνες.



Σε τεχνικό επίπεδο, η Hyundai δεν αποκάλυψε ακόμα αριθμούς, ωστόσο είναι γνωστό ότι το μελλοντικό Ioniq 3 θα βασιστεί στην πλατφόρμα E-GMP 400V, κοινή με το Kia EV3. Αυτό σημαίνει πως αναμένονται εκδόσεις με διαφορετικές μπαταρίες και ηλεκτροκινητήρες, προσφέροντας ισχύ από περίπου 170 έως 220 ίππους (125–160 kW) στις βασικές εκδόσεις και πιθανώς έως 300 ίππους (220 kW) στις κορυφαίες.



Η αυτονομία αναμένεται να φτάνει έως και 500 χλμ. WLTP, με δυνατότητα ταχυφόρτισης σε DC έως 350 kW, που θα επιτρέπει την αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά.



Το μοντέλο θα παραχθεί στην Ευρώπη, με στόχο να εδραιωθεί ως το πιο εμπορικό ηλεκτρικό Hyundai στην περιοχή. Ένα τολμηρό βήμα, που αποδεικνύει πως η κορεατική φίρμα δεν φοβάται να παίξει στο πιο απαιτητικό γήπεδο: αυτό των compact ηλεκτρικών hatchbacks.