Hyundai Concept Three: Το Ioniq 3 έρχεται...
CAR

Hyundai Concept Three: Το Ioniq 3 έρχεται...

Οι Κορεάτες συνεχίζουν ακάθεκτοι την ηλεκτρική τους επίθεση, με ένα νέο και πολύ ενδιαφέρον πρωτότυπο που σύντομα θα βγει και στην παραγωγή.

Hyundai Concept Three: Το Ioniq 3 έρχεται...
UPD:
Η Hyundai έκλεψε την παράσταση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου με το Concept Three, ένα τολμηρό ηλεκτρικό πρωτότυπο που προλογίζει το μελλοντικό Ioniq 3, τον άμεσο αντίπαλο του Cupra Born και πιθανό best-seller της μάρκας στην Ευρώπη από το 2026.

Με μήκος 4.288 χλστ., διαστάσεις αντίστοιχες ενός Volkswagen Golf, το μοντέλο απορρίπτει τη λογική του κλασικού hatchback. Η Hyundai το αποκαλεί “aero hatch”, με πιο ρέουσα σιλουέτα, έντονα σμιλευμένη πίσω πόρτα και αεροδυναμικό spoiler που μειώνει τον συντελεστή οπισθέλκουσας για βελτιωμένη απόδοση και αυτονομία.

Το design υιοθετεί τη νέα φιλοσοφία “Art of Steel”, με έντονες γραμμές και επιφάνειες που αναδεικνύουν τη δύναμη και την πλαστικότητα του χάλυβα. Παράλληλα, κρύβει «παιχνιδιάρικες» λεπτομέρειες, όπως το επαναλαμβανόμενο εικονίδιο Mr Pix, που αποσκοπούν στο να κάνουν το αυτοκίνητο πιο φιλικό και ελκυστικό στο κοινό.

Στο εσωτερικό, η προσέγγιση “Furnished Space” μετατρέπει την καμπίνα σε living room επί τροχών, με πρωτότυπα υλικά και ζεστή ατμόσφαιρα. Το πρωτότυπο διαθέτει gullwing πόρτες που δεν θα περάσουν στην παραγωγή, ωστόσο το φουτουριστικό ταμπλό και η εργονομική διάταξη θα παραμείνουν.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια: ο πίνακας οργάνων έχει μεταφερθεί πάνω από το τιμόνι, κοντά στο οπτικό πεδίο του οδηγού, ενώ διατηρείται ένας αριθμός φυσικών διακοπτών ώστε να μειώνεται η απόσπαση προσοχής από τις οθόνες.

Σε τεχνικό επίπεδο, η Hyundai δεν αποκάλυψε ακόμα αριθμούς, ωστόσο είναι γνωστό ότι το μελλοντικό Ioniq 3 θα βασιστεί στην πλατφόρμα E-GMP 400V, κοινή με το Kia EV3. Αυτό σημαίνει πως αναμένονται εκδόσεις με διαφορετικές μπαταρίες και ηλεκτροκινητήρες, προσφέροντας ισχύ από περίπου 170 έως 220 ίππους (125–160 kW) στις βασικές εκδόσεις και πιθανώς έως 300 ίππους (220 kW) στις κορυφαίες.

Η αυτονομία αναμένεται να φτάνει έως και 500 χλμ. WLTP, με δυνατότητα ταχυφόρτισης σε DC έως 350 kW, που θα επιτρέπει την αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά.

Το μοντέλο θα παραχθεί στην Ευρώπη, με στόχο να εδραιωθεί ως το πιο εμπορικό ηλεκτρικό Hyundai στην περιοχή. Ένα τολμηρό βήμα, που αποδεικνύει πως η κορεατική φίρμα δεν φοβάται να παίξει στο πιο απαιτητικό γήπεδο: αυτό των compact ηλεκτρικών hatchbacks.

UPD:

Thema Insights

Πώς να βρεις την πιο συμφέρουσα ασφάλεια αυτοκινήτου σε λίγα λεπτά

Με σύγκριση τιμών, πλήρη διαφάνεια και χωρίς περιττές διαδικασίες, η online ασφάλιση σου δείχνει τον πιο έξυπνο δρόμο για οικονομία και σιγουριά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης