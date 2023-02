Αποκαλύφθηκε το νέο Toyota Hilux

Κλείσιμο

Τα σχέδια της Toyota που κατατέθηκαν μαζί με μια σειρά από, αποκαλύπτουν την εικόνα του νέου Hilux. Με προφανή στόχο να γίνουν όλα τα pick up της μάρκας πιο ομοιογενή σε ότι έχει να κάνει με την εμφάνισή τους, η Toyota έχει αποφασίσει να χρησιμοποιεί μια κοινή πλατφόρμα για την κατασκευή τους. Η νέα πλατφόρμα ονομάστηκε TNGA-F και όπως προδίδει το όνομά της, ανήκει στην οικογένεια τωνπου έχουμε δει και σε άλλα επιβατικά μοντέλα της εταιρείας.Θυμίζουμε πως το, που παρουσιάστηκε στα μέσα του 2021, ήταν το πρώτο μοντέλο στην πλατφόρμα TNGA-F, κάτι που σημαίνει πως η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική δεν προορίζεται μόνο για επαγγελματικά μοντέλα της Toyota. Πρώτη φορά σε επαγγελματικό, την TNGA-F την είδαμε να χρησιμοποιείται στην τρίτη γενιά του Toyota Tundra, που παρουσιάστηκε στα τέλη του 2021.Καθώς όμως το Toyota Hilux που έχουμε στην αγορά, είναι ένα μοντέλο που έκανε ντεμπούτο το 2015, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια αναμένεται πως θα αλλάξει ριζικά. Αυτό σημαίνει πως η νέα γενιά του δημοφιλέστερου pick up παγκοσμίως,. Εκτός αυτού, από τα νέα σχέδια διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Toyota που διέρρευσαν τον Ιανουάριο του 2023, προκύπτουν πολλά συμπεράσματα και για την αισθητική προσέγγιση του νέου μοντέλου.Όπως φαίνεται από τις εικόνεςπου παρουσιάστηκε το 2022, έχοντας και τα δύο στοιχεία από το ηλεκτρικό πρωτότυπο pick up που μας έδειξε η Toyota πριν από δύο περίπου χρόνια.του αυτοκινήτου, δύο τετρακύλινδροι θα χρησιμοποιηθούν, ένας βενζίνης και ένας diesel, με τον πρώτο να αναμένεται να παρουσιάζει απόδοση ισχύος περίπου 270 ίππων.Δεν αποκλείεται να δούμε και, με συνολική απόδοση ισχύος που θα ξεπερνά τους 350 ίππους. Μια τέτοια υβριδική έκδοση θα ήταν επίσης καλοδεχούμενη στην Ευρώπη, ενώ πρέπει να πούμε πωςμε τον diesel κινητήρα, δεν επιτρέπουν στην εταιρεία να σταματήσει την παραγωγή του.