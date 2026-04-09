Σμυρναίικα κουλουράκια: Φτιάχνουμε την αυθεντική συνταγή βήμα-βήμα

Βουτυρένια, αρωματικά και με χαρακτηριστικά σχήματα, τα σμυρναίικα κουλουράκια θέλουν σωστή ζύμη και ακρίβεια στο ψήσιμο. Δείτε τη συνταγή βήμα-βήμα και τι πρέπει να προσέξουμε για να πετύχουν.

Τι είναι τα σμυρναίικα κουλουράκια

Πολλά έχουν ειπωθεί για την πολίτικη κουζίνα, συχνά μέσα από ένα φίλτρο νοσταλγίας. Αν αφήσουμε για λίγο αυτό το αφήγημα, αυτό που μένει είναι μια κουζίνα με σαφή τεχνική, ισορροπία στα αρώματα και έντονη παρουσία μπαχαρικών και εσπεριδοειδών.

Στις συνταγές της διακρίνει κανείς ένα ολόκληρο σύστημα από πρώτες ύλες που συνδέονται με το εμπόριο της εποχής, ζύμες που δουλεύονται με ακρίβεια και αισθητική που δεν είναι διακοσμητική, αλλά μέρος της ταυτότητας του φαγητού. Σε αυτό το πλαίσιο ανήκουν και τα σμυρναίικα κουλουράκια. Βουτυρένια, με άρωμα πορτοκαλιού, σχεδιασμένα για να συνοδεύουν καφέ ή τσάι, αλλά και για να δείχνουν όμορφα στο τραπέζι.



