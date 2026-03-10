Μουχαμάρα: Το νηστίσιμο, πικάντικο ντιπ της Ανατολής με καρύδι και πιπεριά, που ταιριάζει με τα πάντα

Αν αναζητούμε ένα ντιπ που να συνδυάζει ένταση, γλυκύτητα, καπνιστή γεύση και ελαφριά πικάντικη νότα, τότε η μουχαμάρα είναι από τις πιο απολαυστικές επιλογές της ανατολικής μεσογειακής κουζίνας. Πλούσια σε γεύση και υφή, βασίζεται σε ψητές κόκκινες πιπεριές και καρύδια, ενώ αρωματίζεται με μπαχαρικά και πετιμέζι ροδιού.

Πρόκειται για ένα ντιπ που συναντάμε συχνά στα τραπέζια των μεζέδων (mezze) στη Μέση Ανατολή, δίπλα σε πιάτα όπως το χούμους ή το μπαμπαγκανούς. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει κατακτήσει και τις ευρωπαϊκές κουζίνες, χάρη στη βαθιά, σύνθετη γεύση του.

Είναι νηστίσιμο, θρεπτικό και πολυχρηστικό, αφού ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα: από ζεστή πίτα μέχρι ψητό ψάρι, κρέας και θαλασσινά, ακόμη και στα ζυμαρικά ή σαν άλειμμα σε σάντουιτς.



