Γεύσεις που θυμόμαστε πάντα: λεμονάτο με πατάτες τηγανιτές, πίτσα ταψιού και σπαγγέτι αματριτσιάνα

CANTINA
cantina magazine

60 συνταγές, οργανωμένες σε θεματικές ενότητες που λειτουργούν σαν μικρά ταξίδια μνήμης.

Η νοσταλγία δεν είναι απλώς συναίσθημα∙ είναι μια γευστική εμπειρία. Μια μυρωδιά που ξεπηδά από την κατσαρόλα, μια υφή που θυμίζει παιδικά τραπέζια, ένα πιάτο που εμφανίζεται μπροστά μας και, πριν καν δοκιμάσουμε, μας μεταφέρει αλλού. Στη σύγχρονη γαστρονομία, η νοσταλγία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα αφηγηματικά εργαλεία, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν μέσα από τη γεύση.

Αυτό ακριβώς το νήμα εξερευνά το νέο τεύχος του Cantina που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή, αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στη γαστρονομική διάσταση της νοσταλγίας. Στις σελίδες του παρουσιάζονται 60 συνταγές, οργανωμένες σε θεματικές ενότητες που λειτουργούν σαν μικρά ταξίδια μνήμης.

