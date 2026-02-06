Comfort με κεφτεδάκια, σουτζουκάκια και λουκουμάδες: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Αυτό το Σαββατοκύριακο θα μαγειρέψουμε ό,τι πιο νόστιμο και comfort μπορούμε να φανταστούμε, για να απολαύσουμε θαλπωρή στο πιάτο

Λουκουμάδες με γιαούρτι, Κεφτεδάκια χοιρινά πρασοσέλινο, Σουτζουκάκια από κιμά κοτόπουλου, Αλμυρούς λουκουμάδες με φέτα και θυμαρίσιο μέλι, Σουτζουκάκια σμυρναίικα με ελιές και πουρέ πατάτας, και Αφράτους ρεβιθοκεφτέδες περιλαμβάνει το μενού αυτού του Σαββατοκύριακου.

