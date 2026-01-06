Πώς να ψήσετε ψάρι σε κρούστα αλατιού - Τεχνική και συμβουλές
Πώς να ψήσετε ψάρι σε κρούστα αλατιού - Τεχνική και συμβουλές
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα υλικά, την προετοιμασία, το ψήσιμο βήμα - βήμα και το σερβίρισμα, για απολαύσετε ψάρι σε κρούστα αλατιού
Όταν εμφανίζεται στο τραπέζι το ψημένο ψάρι σε κρούστα αλατιού δεν περνάει απαρατήρητο. Είναι η στιγμή που βγαίνουν τα κινητά για να φωτογραφίσουν τη μεγάλη πιατέλα και ακολουθούν επιφωνήματα εντυπωσιασμού αμέσως μόλις ραγίσει η κρούστα και κάνει την εμφάνιση το αφράτο φιλέτο του ψαριού. Αυτή η αρχέγονη τεχνική μαγειρέματος χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. και βρίσκεται στα αποσπάσματα του Αρχέστρατου. Μια τεχνική που, αν και υπήρχε πάντοτε, φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, φαίνεται πώς θα μας χαρίσει ξανά στιγμές γευστικής συγκίνησης και ατόφιας νοστιμιάς.
