Βασιλόπιτα και γεμιστό κοτόπουλο για τη νέα χρονιά: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Βρισκόμαστε στις παραμονές της Πρωτοχρονιάς και η βασιλόπιτα είναι η σταρ των ημερών. Είτε επιλέξουμε κέικ είτε τσουρέκι, υπάρχουν κάποια μυστικά που εγγυώνται την επιτυχία της