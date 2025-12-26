Βασιλόπιτα και γεμιστό κοτόπουλο για τη νέα χρονιά: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
CANTINA

Βασιλόπιτα και γεμιστό κοτόπουλο για τη νέα χρονιά: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Βρισκόμαστε στις παραμονές της Πρωτοχρονιάς και η βασιλόπιτα είναι η σταρ των ημερών. Είτε επιλέξουμε κέικ είτε τσουρέκι, υπάρχουν κάποια μυστικά που εγγυώνται την επιτυχία της

Βασιλόπιτα και γεμιστό κοτόπουλο για τη νέα χρονιά: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Εμείς, για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι προτείνουμε Πολίτικη βασιλόπιτα, αλλά και Γιορτινό χοιρινό με εσπεριδοειδή και βερίκοκα, Κοπεγχάγη, Κρεατόπιτα με ζύμη ανεβατή, Κοτόπουλο γεμιστό με σταφίδες, μανιτάρια και λιαστή ντομάτα, και Κλασικό γαλακτομπούρεκο. Καλή χρονιά!

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης