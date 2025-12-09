Moments Advent Calendar: Κάθε μέρα και μια έκπληξη από την Cosmote

Το πρόγραμμα επιβράβευσης Magenta Moments μεταμορφώνει όλο τον μήνα σε μια πραγματική γιορτή δώρων, εμπειριών και ταξιδιών.

Μέσα από το app, οι συνδρομητές της COSMOTE TELEKOM, μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και να αξιοποιήσουν τις «καρδιές» που συγκεντρώνουν καθημερινά -από πληρωμές λογαριασμών και ανανεώσεις υπολοίπου μέσω Payzy, μέχρι παραγγελίες στο BOX Delivery ή ανανεώσεις ασφάλειας στο COSMOTE Insurance. Με άλλα λόγια, καθημερινές κινήσεις μετατρέπονται σε συμμετοχές για πραγματικά απίθανα δώρα.

Moments Advent Calendar: κάθε μέρα γιορτή

Μέχρι και την τελευταία ημέρα του Δεκεμβρίου, το Moments Advent Calendar λειτουργεί σαν ένα ψηφιακό εορταστικό ημερολόγιο γεμάτο εκπλήξεις. Από δωροεπιταγές έως 1.000€ μέχρι μοναδικά ταξίδια, οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν καθημερινά μια νέα ευκαιρία να βρεθούν λίγο πιο κοντά στο δώρο που ονειρεύονται. Είναι σαν ο Αϊ-Βασίλης να αποφάσισε να αφήσει για λίγο τους ταράνδους και να μπει στο app—και κάθε μέρα φέρνει κάτι διαφορετικό.



