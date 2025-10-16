Η γαστρονομική κοινότητα στο πλευρό του Oinoverse και της Φοίβης Πετρούλια
Το Oinoverse, έχει αποκτήσει πιστό κοινό, διεθνείς προοπτικές και δυναμική παρουσία στον χώρο του κρασιού και του design
Η πιο δυνατή απόδειξη αυτής της κοινότητας ήρθε λίγες μέρες πριν το μεγάλο Athens Wine & Art Festival, όταν – με ένα αυθόρμητο βίντεο στα social media – ανακοίνωσε ότι της έκλεψαν σχεδόν όλο το απόθεμα.
