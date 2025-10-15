Παγκόσμια Ημέρα Αγρότισσας: Οι γυναίκες της υπαίθρου είναι η αθέατη δύναμη πίσω από την τροφή μας

Κάθε φορά που μιλάμε για το φαγητό μας, μιλάμε έμμεσα και για εκείνες που το κάνουν δυνατό. Οι γυναίκες της υπαίθρου δεν βρίσκονται μπροστά στις «κάμερες», αλλά πίσω από τις πιο ουσιαστικές δουλειές, εκεί όπου καλλιεργούν, φροντίζουν, μεταποιούν, στηρίζουν οικογένειες και κοινότητες. Σήμερα, 15 Οκτωβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα Αγρότισσας τις φέρνει στο προσκήνιο, όχι για λόγους επετειακούς, αλλά γιατί χωρίς αυτές, η αλυσίδα της τροφής δεν θα υπήρχε.