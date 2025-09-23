Croque Madame ή Croque Monsieur; Οι διαφορές και ποιος έχει τον πρώτο λόγο στο σάντουιτς
Δύο σάντουιτς, μία χώρα, ατελείωτη νοστιμιά. Η ιστορία των πιο διάσημων γαλλικών σάντουιτς και η λεπτή γραμμή (ή καλύτερα, ο κρόκος)
Δύο σάντουιτς, μία χώρα, ατελείωτη νοστιμιά. Η ιστορία των πιο διάσημων γαλλικών σάντουιτς και η λεπτή γραμμή (ή καλύτερα, ο κρόκος)
Αν βρεθείτε σε ένα μπιστρό στο Παρίσι και παραγγείλετε ένα Croque Monsieur (κροκ μεσιέ), ετοιμαστείτε για ένα χρυσαφένιο, τραγανό σάντουιτς με ζαμπόν, τυρί και μπεσαμέλ, ψημένο στο φούρνο ή στην πλάκα μέχρι να λιώσει και να ροδίσει. Αν όμως επιλέξετε το Croque Madame (κροκ μαντάμ), περιμένετε να εμφανιστεί από πάνω ένα τηγανητό ή ποσέ αυγό, που μετατρέπει την εμπειρία σε κάτι ακόμα πιο πληθωρικό.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr