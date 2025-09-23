Croque Madame ή Croque Monsieur; Οι διαφορές και ποιος έχει τον πρώτο λόγο στο σάντουιτς

Δύο σάντουιτς, μία χώρα, ατελείωτη νοστιμιά. Η ιστορία των πιο διάσημων γαλλικών σάντουιτς και η λεπτή γραμμή (ή καλύτερα, ο κρόκος)

Αν βρεθείτε σε ένα μπιστρό στο Παρίσι και παραγγείλετε ένα Croque Monsieur (κροκ μεσιέ), ετοιμαστείτε για ένα χρυσαφένιο, τραγανό σάντουιτς με ζαμπόν, τυρί και μπεσαμέλ, ψημένο στο φούρνο ή στην πλάκα μέχρι να λιώσει και να ροδίσει. Αν όμως επιλέξετε το Croque Madame (κροκ μαντάμ), περιμένετε να εμφανιστεί από πάνω ένα τηγανητό ή ποσέ αυγό, που μετατρέπει την εμπειρία σε κάτι ακόμα πιο πληθωρικό.



