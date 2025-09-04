Taco Bell: Ποια είναι η αμερικανική αλυσίδα με τις τεράστιες ουρές στο Χαλάνδρι
Taco Bell: Ποια είναι η αμερικανική αλυσίδα με τις τεράστιες ουρές στο Χαλάνδρι
Η στορία της αλυσίδας με το μεξικάνικο street food για την οποία εκατοντάδες κόσμου περίμενε στην ουρά από την πρώτη μέρα λειτουργίας.
Στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 το Χαλάνδρι βούλιαξε από κόσμο. Εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, σχημάτισαν ουρές που ξεπερνούσαν τα 300 μέτρα για να δοκιμάσουν πρώτοι tacos και burritos από την αμερικανική αλυσίδα Taco Bell. Η εικόνα ήταν εντυπωσιακή: μια ατελείωτη ουρά που ξεκινούσε από το νέο κατάστημα στην Κολοκοτρώνη και έφτανε μέχρι τους γύρω δρόμους, δημιουργώντας κυκλοφοριακό χάος. Το ερώτημα όμως που γεννήθηκε σε πολλούς ήταν απλό: ποια είναι τελικά αυτή η αλυσίδα που προκάλεσε τέτοιον ενθουσιασμό στην Αθήνα;
