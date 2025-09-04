ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Taco Bell: Ποια είναι η αμερικανική αλυσίδα με τις τεράστιες ουρές στο Χαλάνδρι
CANTINA

Taco Bell: Ποια είναι η αμερικανική αλυσίδα με τις τεράστιες ουρές στο Χαλάνδρι

Η στορία της αλυσίδας με το μεξικάνικο street food για την οποία εκατοντάδες κόσμου περίμενε στην ουρά από την πρώτη μέρα λειτουργίας.

Taco Bell: Ποια είναι η αμερικανική αλυσίδα με τις τεράστιες ουρές στο Χαλάνδρι
Στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 το Χαλάνδρι βούλιαξε από κόσμο. Εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, σχημάτισαν ουρές που ξεπερνούσαν τα 300 μέτρα για να δοκιμάσουν πρώτοι tacos και burritos από την αμερικανική αλυσίδα Taco Bell. Η εικόνα ήταν εντυπωσιακή: μια ατελείωτη ουρά που ξεκινούσε από το νέο κατάστημα στην Κολοκοτρώνη και έφτανε μέχρι τους γύρω δρόμους, δημιουργώντας κυκλοφοριακό χάος. Το ερώτημα όμως που γεννήθηκε σε πολλούς ήταν απλό: ποια είναι τελικά αυτή η αλυσίδα που προκάλεσε τέτοιον ενθουσιασμό στην Αθήνα;

Διαβάστε τη συνέχεια στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης