Λαχταριστά κι ελληνικά, με υλικά της εποχής: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Σε παραθεριστικά μέρη αλλά και στην πόλη, στη βεράντα ή στην αυλή, η εποχή ζητά αγαπημένες, οικείες γεύσεις με υλικά του καλοκαιριού
Για αυτό το σαββατοκύριακο λοιπόν ετοιμάζουμε Βλιτόπιτα, Σουτζουκάκια σμυρναίικα, Τυρναβίτικη μελιτζανόπιτα, Εκμέκ κανταΐφι, Χταπόδι με κριθαράκι και κόκκινο πιπέρι και Αρωματικούς κολοκυθοκεφτέδες.
Για το χταπόδι, ένα από τα πιο εμβληματικά θαλασσινά της εποχής, μεγάλη σημασία έχει η θερμοκρασία και ο χρόνος προκειμένου να αποκτήσει την τέλεια υφή. Αν το χταπόδι εκτεθεί σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, θα γίνει σκληρό και στεγνό και το αποτέλεσμα θα μας απογοητεύσει. Αντίθετα, το αργό μαγείρεμα επιτρέπει να διατηρηθεί η υγρασία του. Το μαγείρεμα στο ίδιο του το ζουμί θα το κάνει γευστικό και θα του επιτρέψει να διατηρήσει τα υγρά του ενώ αν επιλέξουμε να το βράσουμε η γεύση του θα είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα. Το ψήσιμο στον φούρνο ενισχύει τη νοστιμιά του και το ψήσιμο στη σχάρα του δίνει καπνιστή γεύση και ιδιαίτερη υφή. Όσο για το ξίδι, εκτός του ότι το κάνει πιο γευστικό συμβάλλει επιπλέον και στο να το κάνει πιο μαλακό. Η ποσότητα ξιδιού που βάζουμε όμως δεν πρέπει να είναι υπερβολική, γιατί τότε ενδέχεται να κάνει τη σάρκα του πολύ μαλακή.
