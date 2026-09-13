Το εργοστάσιο που λειτουργεί μόνο 70 ημέρες το χρόνο: Πουλάει προϊόν που υπάρχει σε χιλιάδες σούπερ μάρκετ

Υπάρχει ένα εργοστάσιο στην Ιταλία που λειτουργεί μόνο 70 ημέρες το χρόνο, έχει έσοδα 777 εκατομμύρια ευρώ και πουλάει ένα προϊόν που υπάρχει σε πολλά ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ