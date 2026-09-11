Η ταινία τρόμου που το Βατικανό καταδίκασε ως «προσβολή»: 55 χρόνια μετά προβάλλεται για πρώτη φορά νόμιμα

Μια από τις πιο αμφιλεγόμενες ταινίες τρόμου στην ιστορία του βρετανικού κινηματογράφου επιστρέφει στις αίθουσες, 55 χρόνια μετά την κυκλοφορία της. Με την λογοκρισία εκείνης της εποχής να αποτελεί παρελθόν, η ταινία ετοιμάζεται να επιστρέψει νόμιμα στους κινηματογράφους.Το The Devils του Ken Russell κυκλοφόρησε το 1971 και προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις, όπως στην Βρετανία που έλαβε την αυστηρή ταξινόμηση X, ενώ χρειάστηκε να υποστεί περικοπές προκειμένου να μπορεί καν να προβληθεί στο κοινό. Η ταινία περιείχε έντονο θρησκευτικό υλικό και σεξουαλικές αναφορές, προκαλώντας την οργή της Καθολικής Εκκλησίας, με τις αντιδράσεις να φτάνουν μέχρι το Βατικανό, το οποίο είχε χαρακτηρίσει την ταινία «προσβολή για τον κινηματογράφο».Το The Devils, με πρωταγωνιστές τους Oliver Reed και Vanessa Redgrave, βασίζεται σε μια φαινομενικά πραγματική ιστορία του 17ου αιώνα, γύρω από τον Γάλλο ιερέα Urbain Grandier, ο οποίος στην ταινία, κατηγορείται ότι έθεσε τις μοναχές υπό κάποια μορφή ξορκιού, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μαζική υστερία και μια σειρά από ακραία γεγονότα.Η θεματολογία της ταινίας και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει τη θρησκεία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Η Ann Guarino της New York Daily News είχε χαρακτηρίσει το φιλμ εξαιρετικά «αντι-καθολικό», ενώ ο Charles Champlin των Los Angeles Times το είχε χαρακτηρίσει «αντι-ανθρώπινο».