Οι Ιάπωνες το τερμάτισαν: Δημιούργησαν «ψυγείο ανθρώπων» για να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα
Οι Ιάπωνες το τερμάτισαν: Δημιούργησαν «ψυγείο ανθρώπων» για να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα
Ιαπωνική εταιρεία σχεδίασε μια ατομική καμπίνα ψύξης, το «ψυγείο ανθρώπων», προσφέροντας άμεση ανακούφιση από τις ακραίες θερμοκρασίες
Οι ιαπωνικοί καλοκαιρινοί μήνες γίνονται όλο και πιο αφόρητοι - όπως και σε όλον τον κόσμο. Μόνο στις 15 Ιουλίου, 48 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στο Τόκιο λόγω θερμοπληξίας.
Η αυξανόμενη ανάγκη για προστασία από τη ζέστη ενέπνευσε την εταιρεία SDRS να δημιουργήσει μια ατομική καμπίνα ψύξης για τον καθένα μας, δηλαδή ένα «ψυγείο ανθρώπων».
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