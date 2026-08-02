Οι Ιάπωνες το τερμάτισαν: Δημιούργησαν «ψυγείο ανθρώπων» για να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα

Οι ιαπωνικοί καλοκαιρινοί μήνες γίνονται όλο και πιο αφόρητοι - όπως και σε όλον τον κόσμο. Μόνο στις 15 Ιουλίου, 48 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στο Τόκιο λόγω θερμοπληξίας.



Η αυξανόμενη ανάγκη για προστασία από τη ζέστη ενέπνευσε την εταιρεία SDRS να δημιουργήσει μια ατομική καμπίνα ψύξης για τον καθένα μας, δηλαδή ένα «ψυγείο ανθρώπων».





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