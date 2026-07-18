Το «τάβλι» των Ρωμαίων: Αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι «ζωντάνεψε» χάρη στην 3D εκτύπωση
BEST OF NETWORK

Το «τάβλι» των Ρωμαίων: Αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι «ζωντάνεψε» χάρη στην 3D εκτύπωση

Αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι ανακαλύφθηκε σε ρωμαϊκό οχυρό αναπαράχθηκε με τη χρήση τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωσης, επιτρέποντας στο κοινό να το παίξει για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 2.000 χρόνια

Το «τάβλι» των Ρωμαίων: Αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι «ζωντάνεψε» χάρη στην 3D εκτύπωση
Το αρχαίο Ρωμαϊκό επιτραπέζιο παιχνίδι, γνωστό ως Ludus Latrunculorum, μοιάζει με την ντάμα, αφού δύο παίκτες αναμετρώνται προσπαθώντας να παγιδεύσουν τα πιόνια του αντιπάλου τους.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν την πλάκα του παιχνιδιού στον αρχαιολογικό χώρο του Βιντολάντα στη βόρεια Αγγλία το 2019. Αυτός ο στρατιωτικός οικισμός ιδρύθηκε το 85 μ.Χ. και φιλοξενούσε αρκετές χιλιάδες ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους στρατιώτες, γυναίκες, παιδιά και απλούς πολίτες.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης