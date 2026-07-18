Το «τάβλι» των Ρωμαίων: Αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι «ζωντάνεψε» χάρη στην 3D εκτύπωση
Το «τάβλι» των Ρωμαίων: Αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι «ζωντάνεψε» χάρη στην 3D εκτύπωση
Αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι ανακαλύφθηκε σε ρωμαϊκό οχυρό αναπαράχθηκε με τη χρήση τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωσης, επιτρέποντας στο κοινό να το παίξει για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 2.000 χρόνια
Το αρχαίο Ρωμαϊκό επιτραπέζιο παιχνίδι, γνωστό ως Ludus Latrunculorum, μοιάζει με την ντάμα, αφού δύο παίκτες αναμετρώνται προσπαθώντας να παγιδεύσουν τα πιόνια του αντιπάλου τους.
Οι ερευνητές ανακάλυψαν την πλάκα του παιχνιδιού στον αρχαιολογικό χώρο του Βιντολάντα στη βόρεια Αγγλία το 2019. Αυτός ο στρατιωτικός οικισμός ιδρύθηκε το 85 μ.Χ. και φιλοξενούσε αρκετές χιλιάδες ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους στρατιώτες, γυναίκες, παιδιά και απλούς πολίτες.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Οι ερευνητές ανακάλυψαν την πλάκα του παιχνιδιού στον αρχαιολογικό χώρο του Βιντολάντα στη βόρεια Αγγλία το 2019. Αυτός ο στρατιωτικός οικισμός ιδρύθηκε το 85 μ.Χ. και φιλοξενούσε αρκετές χιλιάδες ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους στρατιώτες, γυναίκες, παιδιά και απλούς πολίτες.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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