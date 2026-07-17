Ο άνθρωπος που είχε προβλέψει την κρίση του 2008 και τον κορονοϊό προειδοποιεί: «Φοβάμαι ένα παγκόσμιο κραχ εξαιτίας της ΑΙ»
Ο άνθρωπος που είχε προβλέψει την κρίση του 2008 και τον κορονοϊό προειδοποιεί: «Φοβάμαι ένα παγκόσμιο κραχ εξαιτίας της ΑΙ»
O Ρόμπερτ Πέστον προειδοποιεί για αγορές, θέσεις εργασίας και κοινωνικές επιπτώσεις
Το 2007, όταν οι περισσότερες κυβερνήσεις και οι αγορές διαβεβαίωναν ότι το τραπεζικό σύστημα ήταν ασφαλές, εκείνος προειδοποιούσε πως πλησίαζε μια πρωτοφανής χρηματοπιστωτική κρίση. Δύο χρόνια αργότερα η κατάρρευση της Lehman Brothers επιβεβαίωσε τους φόβους του.
Στα τέλη του 2019, όταν ο νέος κορονοϊός ήταν ακόμη μια άγνωστη είδηση από την Κίνα, μιλούσε ήδη για μια απειλή που δεν έπρεπε να υποτιμηθεί. Σήμερα, ο Βρετανός δημοσιογράφος και πολιτικός συντάκτης του ITV, Ρόμπερτ Πέστον, στρέφει ξανά το βλέμμα του στο μέλλον και αυτή τη φορά θεωρεί ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι οι τράπεζες ή ένας ιός, αλλά η Τεχνητή Νοημοσύνη.
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Στα τέλη του 2019, όταν ο νέος κορονοϊός ήταν ακόμη μια άγνωστη είδηση από την Κίνα, μιλούσε ήδη για μια απειλή που δεν έπρεπε να υποτιμηθεί. Σήμερα, ο Βρετανός δημοσιογράφος και πολιτικός συντάκτης του ITV, Ρόμπερτ Πέστον, στρέφει ξανά το βλέμμα του στο μέλλον και αυτή τη φορά θεωρεί ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι οι τράπεζες ή ένας ιός, αλλά η Τεχνητή Νοημοσύνη.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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