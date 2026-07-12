6.500 φορτηγά έριξαν 70.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος σε 72 ώρες και μπήκαν στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness
6.500 φορτηγά έριξαν 70.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος σε 72 ώρες και μπήκαν στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness
Ένα τεράστιο οικιστικό έργο στο Ριάντ κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με 72 ώρες συνεχούς σκυροδέτησης και 70.000 κυβικά μέτρα μπετόν
Η εικόνα θυμίζει περισσότερο στρατιωτική επιχείρηση παρά εργοτάξιο. Χιλιάδες εργαζόμενοι, χιλιάδες φορτηγά και δεκάδες αντλίες σκυροδέματος δούλευαν ασταμάτητα επί τρία ολόκληρα 24ωρα, με έναν και μόνο στόχο: να μη διακοπεί ούτε για ένα λεπτό η ροή του σκυροδέματος.
Το αποτέλεσμα ήταν αρκετό για να γράψει ιστορία. Στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη συνεχόμενη σκυροδέτηση που έχει γίνει ποτέ, με περίπου 70.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος να πέφτουν μέσα σε μόλις 72 ώρες, εξασφαλίζοντας στο έργο μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Guinness.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Το αποτέλεσμα ήταν αρκετό για να γράψει ιστορία. Στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη συνεχόμενη σκυροδέτηση που έχει γίνει ποτέ, με περίπου 70.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος να πέφτουν μέσα σε μόλις 72 ώρες, εξασφαλίζοντας στο έργο μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Guinness.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
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