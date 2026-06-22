Οι τεχνητοί παγετώνες των Ιμαλαΐων: Η απλή ιδέα που αποθηκεύει εκατομμύρια λίτρα νερού χωρίς ρεύμα

Υπάρχουν μέρη στη Γη όπου το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη νερού, αλλά η στιγμή που αυτό εμφανίζεται. Το Λαντάκ, στα Ιμαλάια της βόρειας Ινδίας, είναι ένα από αυτά. Ένας τόπος σχεδόν εξωπραγματικός, με παγωμένα τοπία και ελάχιστη βροχή, όπου όμως το νερό -αν και υπάρχει- απλώς δεν βρίσκεται εκεί όταν το χρειάζονται οι άνθρωποι που ζουν από τη γη.Την άνοιξη, όταν ξεκινά η καλλιεργητική περίοδος, οι αγρότες αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο παράδοξο: το λιωμένο νερό των παγετώνων έχει ήδη περάσει μπροστά από τα μάτια τους, ενώ οι ανάγκες τους μόλις αρχίζουν. Κι έτσι, μέσα σε ένα τοπίο γεμάτο πάγο και χιόνι, το πρόβλημα δεν είναι ότι λείπει το νερό, αλλά ότι δεν έρχεται τη σωστή στιγμή.