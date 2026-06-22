Οι τεχνητοί παγετώνες των Ιμαλαΐων: Η απλή ιδέα που αποθηκεύει εκατομμύρια λίτρα νερού χωρίς ρεύμα
Οι τεχνητοί παγετώνες των Ιμαλαΐων: Η απλή ιδέα που αποθηκεύει εκατομμύρια λίτρα νερού χωρίς ρεύμα
Σε μια από τις πιο ξηρές περιοχές του πλανήτη, ένας μηχανικός βρήκε τρόπο να αποθηκεύει το νερό του χειμώνα σε γιγάντιους πύργους από πάγο
Υπάρχουν μέρη στη Γη όπου το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη νερού, αλλά η στιγμή που αυτό εμφανίζεται. Το Λαντάκ, στα Ιμαλάια της βόρειας Ινδίας, είναι ένα από αυτά. Ένας τόπος σχεδόν εξωπραγματικός, με παγωμένα τοπία και ελάχιστη βροχή, όπου όμως το νερό -αν και υπάρχει- απλώς δεν βρίσκεται εκεί όταν το χρειάζονται οι άνθρωποι που ζουν από τη γη.
Την άνοιξη, όταν ξεκινά η καλλιεργητική περίοδος, οι αγρότες αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο παράδοξο: το λιωμένο νερό των παγετώνων έχει ήδη περάσει μπροστά από τα μάτια τους, ενώ οι ανάγκες τους μόλις αρχίζουν. Κι έτσι, μέσα σε ένα τοπίο γεμάτο πάγο και χιόνι, το πρόβλημα δεν είναι ότι λείπει το νερό, αλλά ότι δεν έρχεται τη σωστή στιγμή.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Την άνοιξη, όταν ξεκινά η καλλιεργητική περίοδος, οι αγρότες αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο παράδοξο: το λιωμένο νερό των παγετώνων έχει ήδη περάσει μπροστά από τα μάτια τους, ενώ οι ανάγκες τους μόλις αρχίζουν. Κι έτσι, μέσα σε ένα τοπίο γεμάτο πάγο και χιόνι, το πρόβλημα δεν είναι ότι λείπει το νερό, αλλά ότι δεν έρχεται τη σωστή στιγμή.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα