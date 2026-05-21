Το αυστραλιανό τρένο που ξεπερνά τα 2 χιλιόμετρα και διασχίζει χωρίς οδηγό την έρημο
Τα γιγάντια τρένα της αυστραλιανής εξόρυξης μεταφέρουν σιδηρομετάλλευμα από τα ορυχεία στα λιμάνια, διασχίζοντας τεράστιες αποστάσεις στην έρημο
Η εξόρυξη είναι ένας από τους ισχυρότερους κλάδους της αυστραλιανής οικονομίας. Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, αντιπροσωπεύει το 13,6% του ΑΕΠ της χώρας και περίπου το 65% των εσόδων από εξαγωγές. Τα ορυκτά σπάνια επεξεργάζονται μέσα στην ίδια την Αυστραλία, καθώς η βιομηχανία είναι κυρίως προσανατολισμένη στην πώλησή τους σε άλλες χώρες.
Η σημασία της αυστραλιανής εξόρυξης ξεπερνά τα σύνορα της χώρας. Η Αυστραλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός λιθίου στον κόσμο και συγκαταλέγεται στους πέντε μεγαλύτερους παραγωγούς χρυσού, σιδήρου, μολύβδου, ψευδαργύρου και νικελίου. Είναι επίσης η τέταρτη μεγαλύτερη μεταλλευτική δύναμη παγκοσμίως, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα.
