Τέλος οι καμπίνες στο μπάνιο: Η νέα τάση που αλλάζει τα σπίτια

Η ντουζιέρα με καμπίνα υπήρξε για χρόνια το βασικό στοιχείο των μπάνιων, ειδικά σε σύγχρονες κατοικίες. Ωστόσο, μια νέα τάση που κερδίζει έδαφος έρχεται να αμφισβητήσει αυτή τη λογική, προτείνοντας έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωσης του χώρου.Αρχιτέκτονες, κυρίως από την Ιταλία, επισημαίνουν ότι οι γυάλινες επιφάνειες απαιτούν συχνή συντήρηση, καθώς τα άλατα αφήνουν σημάδια που δύσκολα απομακρύνονται και μετατρέπονται σε μόνιμη ενόχληση. Παράλληλα, οι μερικώς κλειστές κατασκευές δεν συγκρατούν αποτελεσματικά τη θερμότητα, με αποτέλεσμα το μπάνιο να χάνει γρήγορα τη ζεστασιά του.