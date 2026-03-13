Η πόλη που επιβάλλει πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε εγκαταλελειμμένο καρότσι σούπερ μάρκετ

Ένα ασυνήθιστο αλλά ολοένα και πιο ενοχλητικό πρόβλημα στους δημόσιους χώρους επιχειρεί να αντιμετωπίσει μια πόλη στον Καναδά. Στην Brampton, στην επαρχία Οντάριο του Καναδά, οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να επιβάλουν πρόστιμα για τα εγκαταλελειμμένα καρότσια αγορών που εντοπίζονται σε δρόμους, πάρκα και στάσεις συγκοινωνίας.Τα καρότσια από μεγάλα καταστήματα, όπως της αλυσίδας Walmart, έχουν καταλήξει να αποτελούν συχνό φαινόμενο σε δημόσιους χώρους της πόλης, προκαλώντας παράπονα κατοίκων και προβλήματα καθαριότητας.Πρόστιμο περίπου 100 δολάρια για κάθε καρότσιΣτα τέλη Φεβρουαρίου, το δημοτικό συμβούλιο της πόλης ενέκρινε νέο κανονισμό που προβλέπει πρόστιμο περίπου 100 καναδικών δολαρίων για κάθε καρότσι αγορών που εντοπίζεται εγκαταλελειμμένο.Το μέτρο έχει στόχο να καλύψει το κόστος που επιβαρύνει τον δήμο για την περισυλλογή και επιστροφή των καροτσιών στα καταστήματα στα οποία ανήκουν.Οι δημοτικές υπηρεσίες επισημαίνουν ότι τέτοια καρότσια βρίσκονται συχνά σε χώρους όπως: πάρκα,στάσεις δημόσιων συγκοινωνιών, δημοτικούς χώρους στάθμευσης, πεζοδρόμια και δρόμους.Ζήτημα ασφάλειας και καθαριότηταςΣύμφωνα με τις αρχές, τα εγκαταλελειμμένα καρότσια δεν δημιουργούν μόνο αισθητικό πρόβλημα, αλλά μπορούν να εμποδίσουν την κυκλοφορία των πεζών και να προκαλέσουν κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.Τα παράπονα των κατοίκων για την παρουσία τους στους δρόμους έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που ώθησε τον δήμο να λάβει μέτρα.Πότε επιβάλλεται το πρόστιμοΗ επιβολή του προστίμου δεν θα γίνεται αυτόματα σε κάθε περίπτωση. Οι δημοτικές αρχές θα πρέπει να διαπιστώνουν ότι: το καρότσι ανήκει σε συγκεκριμένη επιχείρηση, έχει εγκαταλειφθεί σε σημείο του Δήμου, προκαλεί πρόβλημα ασφάλειας ή ρύπανσης.