Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο
Το ONE Innovation κατέρριψε το 2025 το ρεκόρ μεταφοράς φορτίου σε μία μόνο διαδρομή
Στον κόσμο του διεθνούς εμπορίου, ο οποίος τα τελευταία 24ωρα ταλανίζεται από τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, τα νούμερα μερικές φορές μοιάζουν αφηρημένα. Δισεκατομμύρια δολάρια, χιλιάδες κοντέινερ, εκατοντάδες λιμάνια. Μέχρι που εμφανίζεται ένα πλοίο που τα κάνει όλα λίγο πιο συγκεκριμένα. Και λίγο πιο εντυπωσιακά.
Το ONE Innovation, ιδιοκτησίας της ιαπωνικής Ocean Network Express, δεν είναι απλώς ένα ακόμα μεγαθήριο των θαλασσών. Είναι το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο και το 2025 έγραψε ιστορία, μεταφέροντας 22.233 κοντέινερ TEU σε ένα και μόνο ταξίδι από τη Σιγκαπούρη προς την Ευρώπη.
