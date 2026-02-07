Boys and Girls Alone: 20 παιδιά έμειναν μόνα τους σε ένα σπίτι για ένα αμφιλεγόμενο reality
BEST OF NETWORK

Boys and Girls Alone: 20 παιδιά έμειναν μόνα τους σε ένα σπίτι για ένα αμφιλεγόμενο reality

Ένα παλιό βρετανικό reality έβαλε 20 παιδιά 11–12 ετών να ζήσουν μόνα τους, χωρίς ενήλικες σε ένα σπίτι

Boys and Girls Alone: 20 παιδιά έμειναν μόνα τους σε ένα σπίτι για ένα αμφιλεγόμενο reality
Στην εποχή που τα reality στην τηλεόραση δοκίμαζε τα όρια της ηθικής, ένα βρετανικό πρότζεκτ προχώρησε σε ακραίο κοινωνικό πείραμα. Η παραγωγή χώρισε 10 αγόρια και 10 κορίτσια, ηλικίας 11 και 12 ετών, σε δύο διαφορετικά σπίτια, όπου έπρεπε να ζήσουν χωρίς καμία επίβλεψη ενηλίκων.

Στα παιδιά δόθηκαν τρόφιμα, χρήματα, παιχνίδια και είδη καθαρισμού, ενώ συνεργείο βρισκόταν σε ετοιμότητα για παρέμβαση μόνο σε περίπτωση κινδύνου. Όλη η διαδικασία καταγράφηκε και προβλήθηκε στο Channel 4 με τίτλο «Boys and Girls Alone».

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης