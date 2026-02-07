Boys and Girls Alone: 20 παιδιά έμειναν μόνα τους σε ένα σπίτι για ένα αμφιλεγόμενο reality
Ένα παλιό βρετανικό reality έβαλε 20 παιδιά 11–12 ετών να ζήσουν μόνα τους, χωρίς ενήλικες σε ένα σπίτι
Στην εποχή που τα reality στην τηλεόραση δοκίμαζε τα όρια της ηθικής, ένα βρετανικό πρότζεκτ προχώρησε σε ακραίο κοινωνικό πείραμα. Η παραγωγή χώρισε 10 αγόρια και 10 κορίτσια, ηλικίας 11 και 12 ετών, σε δύο διαφορετικά σπίτια, όπου έπρεπε να ζήσουν χωρίς καμία επίβλεψη ενηλίκων.
Στα παιδιά δόθηκαν τρόφιμα, χρήματα, παιχνίδια και είδη καθαρισμού, ενώ συνεργείο βρισκόταν σε ετοιμότητα για παρέμβαση μόνο σε περίπτωση κινδύνου. Όλη η διαδικασία καταγράφηκε και προβλήθηκε στο Channel 4 με τίτλο «Boys and Girls Alone».
