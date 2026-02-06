Κινέζος blogger εξήγαγε χρυσό αξίας 17.000 δολαρίων από παλιές κάρτες SIM (vid)
Κινέζος blogger μοιράστηκε βίντεο όπου εξάγει χρυσό από παλιές SIM κινητών τηλεφώνων και ο κόσμος τρελάθηκε στα social media, θέλοντας να το ακολουθήσει κι αυτός
Blogger από την επαρχία Γκουανγκντόνγκ στην Κίνα υποστήριξε ότι κατάφερε να εξαγάγει 191,73 γραμμάρια χρυσού από παλιά τσιπ καρτών SIM και άλλα ηλεκτρονικά υπολείμματα, με εκτιμώμενη αξία άνω των 120.000 γιουάν (περίπου 17.000 δολάρια).
Όπως ανέφερε, χρησιμοποίησε πολύπλοκες τεχνικές επεξεργασίας, όπως διάλυση με ισχυρά οξέα και ηλεκτρολυτική αναγωγή. Στο βίντεο που δημοσίευσε παρουσίασε βήμα-βήμα τη διαδικασία, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στα social media.
