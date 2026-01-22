Δημοτικός υπάλληλος με 140,5 ώρες υπερωριών σε έναν χρόνο - Η υπόθεση που άναψε φωτιές
Δημοτικός υπάλληλος με 140,5 ώρες υπερωριών σε έναν χρόνο - Η υπόθεση που άναψε φωτιές

Σάλος προκλήθηκε στην πόλη Μαρίν της Ισπανίας μετά τις 140,5 ώρες υπερωριών δημοτικού υπαλλήλου. Η δήμαρχος μιλά για «ουσιώδη υπηρεσία», η αντιπολίτευση αντιδρά έντονα

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η υπόθεση δημοτικού υπαλλήλου που εργάστηκε συνολικά 140,5 ώρες υπερωρίας μέσα σε έναν μόλις χρόνο, υπερβαίνοντας κατά πολύ το προβλεπόμενο όριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Μαρίν, πόλη της επαρχίας Ποντεβέδρα με πληθυσμό περίπου 24.000 κατοίκους, και ήρθε στο φως έπειτα από πολιτική αντιπαράθεση στο δημοτικό συμβούλιο. Η δήμαρχος της πόλης, María Ramallo, από το Λαϊκό Κόμμα, υπερασπίστηκε το γεγονός, τονίζοντας ότι ο υπάλληλος βρέθηκε να διαχειρίζεται μόνος του μια δημοτική υπηρεσία που χαρακτηρίζεται «ουσιώδης».

