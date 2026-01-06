Αυτός είναι ο γιγάντιος κρατήρας που κρυβόταν στη Γη όλο αυτό το χρόνο
Αυτός είναι ο γιγάντιος κρατήρας που κρυβόταν στη Γη όλο αυτό το χρόνο

Ένας τεράστιος κρατήρας, κρυμμένος για χιλιάδες χρόνια στη Γη, ήρθε στο φως! Οι επιστήμονες εξηγούν γιατί αυτό το εύρημα στη νότια Κίνα είναι μοναδικό

Οι επιστήμονες φέρνουν στο φως μια εντυπωσιακή ανακάλυψη από τα βάθη του χρόνου, εντοπίζοντας έναν τεράστιο κρατήρα μετεωρίτη σε ορεινή περιοχή της νότιας Κίνας, ο οποίος προσφέρει νέα δεδομένα για τις προσκρούσεις ουράνιων σωμάτων στη Γη.

Πρόκειται για τον κρατήρα Jinlin, έναν από τους καλύτερα διατηρημένους που έχουν καταγραφεί έως σήμερα. Ο σχηματισμός του εντοπίζεται μέσα σε συμπαγές στρώμα γρανίτη, το οποίο, παρά τη φυσική διάβρωση χιλιάδων ετών, λειτούργησε ως φυσική ασπίδα προστασίας, διατηρώντας αναλλοίωτα τα βασικά χαρακτηριστικά του.

