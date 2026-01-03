ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Ο πιο τρομακτικός δρόμος της Κίνας: Ο «Δρόμος-Λεπίδα» πάνω σε στενή ορεινή κορυφογραμμή (vid)
Ο Daobeiliang Sky Road στην Κίνα θεωρείται ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους στον κόσμο, καθώς διασχίζει στενή κορυφογραμμή με χάος εκατοντάδων μέτρων εκατέρωθεν

Ο αυτοκινητόδρομος Daobeiliang, στην περιοχή Σιτζού της Κίνας, είναι ένα τσιμεντένιο πέρασμα που κόβει την ανάσα. Το όνομά του σημαίνει «πλάτη λεπίδας», και δεν είναι καθόλου τυχαίο.

Ο δρόμος έχει κατασκευαστεί πάνω σε μια εξαιρετικά στενή ορεινή κορυφογραμμή, με κάθετη πτώση περίπου 600 μέτρων και από τις δύο πλευρές.

