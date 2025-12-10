Νοστράδαμος και Μπάμπα Βάνγκα: Ποιες προβλέψεις τους επιβεβαιώθηκαν το 2025
Νοστράδαμος και Μπάμπα Βάνγκα: Ποιες προβλέψεις τους επιβεβαιώθηκαν το 2025
Ο Νοστράδαμος και η Μπάμπα Βάνγκα έκαναν κάποιες τρομακτικές προβλέψεις για το 2025. Όμως πόσες από αυτές επαληθεύτηκαν;
Καθώς πλησιάζει το τέλος του 2025, ο κόσμος έχει αρχίσει να ανησυχεί και πάλι για τις προβλέψεις των αποκαλούμενων προφητών.Ο Γάλλος αστρολόγος Νοστράδαμος, (έζησε από το 1503 έως το 1566) και η Βουλγάρα τυφλή μάντισσα Μπάμπα Βάνγκα, (1911-1996), έχουν γίνει πασίγνωστοι μετά τον θάνατό τους λόγω των προβλέψεών τους, κάποιες εκ των οποίων φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί.
Ο Νοστράδαμος, ο οποίος κατέγραψε τις προφητείες του στο έργο Les Prophéties το 1555, λέγεται ότι προέβλεψε τις ατομικές βόμβες που έπεσαν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι το 1945, ενώ η Μπάμπα Βάνγκα πιστώνεται ότι προέβλεψε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και την εξάπλωση της Covid-19.Ωστόσο, μεγάλο ενδιαφέρον έχει τι προέβλεψαν οι δύο μάντεις για το 2025 και ποιες από αυτές τις προβλέψεις τους επιβεβαιώθηκαν.
