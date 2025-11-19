To trend που γίνεται χαμός στο TikTok και όλοι το κάνουν λάθος: Ασιάτης εξήγησε τι λένε τα λόγια
To trend που γίνεται χαμός στο TikTok και όλοι το κάνουν λάθος: Ασιάτης εξήγησε τι λένε τα λόγια
Ένα από τα πιο viral trends των τελευταίων ημερών σαρώνει το TikTok, με χιλιάδες χρήστες να δοκιμάζουν να τραγουδήσουν ή μάλλον να μιμηθούν ένα κομμάτι που ακουγόταν και δεν ήξεραν τι έλεγαν
Άλλο ένα trend που σαρώνει το TikTok, και όπως συχνά συμβαίνει στην Ελλάδα το αγκαλιάσαμε με λίγο παραπάνω ενθουσιασμό, αλλά χωρίς να ξέρουμε τι σημαίνει πραγματικά.
Με λίγα λόγια: ναι, το κάναμε πάλι λάθος. Θυμίζει λίγο το φαινόμενο με το «κετελαπόνγκο», όπου όλοι τραγουδούσαν - και τραγουδούν ακόμα - χωρίς να έχουν ιδέα τι λένε οι στίχοι.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Με λίγα λόγια: ναι, το κάναμε πάλι λάθος. Θυμίζει λίγο το φαινόμενο με το «κετελαπόνγκο», όπου όλοι τραγουδούσαν - και τραγουδούν ακόμα - χωρίς να έχουν ιδέα τι λένε οι στίχοι.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα