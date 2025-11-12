Κινέζοι αστροναύτες ασφαλείς αλλά εγκλωβισμένοι στον Τιανγκόνγκ: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη;

Έξι αστροναύτες βρίσκονται στον κινεζικό διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ μετά από πρόσκρουση με διαστημικά συντρίμμια. Η Κίνα ετοιμάζει σχέδιο ασφαλούς επιστροφής των τριών εξ αυτών, ενώ οι εργασίες προχωρούν κανονικά στον σταθμό