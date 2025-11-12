Κινέζοι αστροναύτες ασφαλείς αλλά εγκλωβισμένοι στον Τιανγκόνγκ: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη;
Έξι αστροναύτες βρίσκονται στον κινεζικό διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ μετά από πρόσκρουση με διαστημικά συντρίμμια. Η Κίνα ετοιμάζει σχέδιο ασφαλούς επιστροφής των τριών εξ αυτών, ενώ οι εργασίες προχωρούν κανονικά στον σταθμό

Έξι άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον κινεζικό διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ, ενώ οι αρχές της Κίνας προετοιμάζουν το σχέδιο επιστροφής τριών από αυτούς, που αντιμετώπισαν προβλήματα μετά από ύποπτη πρόσκρουση με διαστημικά συντρίμμια στο διαστημόπλοιό τους την προηγούμενη εβδομάδα.

Το Γραφείο Επανδρωμένης Διαστημικής Μηχανικής της Κίνας (CMSE) ανακοίνωσε ότι οι μηχανικοί έχουν ολοκληρώσει εκτεταμένες δοκιμές σε μια εφεδρική κάψουλα που προορίζεται για την ασφαλή επιστροφή των τριών αστροναυτών στη Γη. «Όλες οι εργασίες προχωρούν σταθερά και σύμφωνα με το σχέδιο», τόνισε η υπηρεσία.

