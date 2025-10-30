Πώς να εξασφαλίσεις 63 μέρες άδεια το 2026 χρησιμοποιώντας μόνο 28 ημέρες

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Δεν θες πολλά! Με λίγη στρατηγική και σωστό προγραμματισμό μπορείς να «επεκτείνεις» την ετήσια άδειά σου και να απολαύσεις πάνω από δύο μήνες διακοπών μέσα στο 2026, χωρίς όμως να ξοδέψεις όλες σου τις μέρες

Χρόνιο πρόβλημα των εργαζομένων, ειδικά αυτών που έχουν οικογένεια και παιδιά. Η ετήσια άδεια είναι πάντα κάτι που «ταλανίζει» το μέσο άνθρωπο, αφού πάντα σκέφτεται πότε θα την αξιοποιήσει.

Σύμφωνα με τον οδηγό του Target Jobs, αν συνδυάσεις σωστά τις αργίες με τις ημέρες ετήσιας άδειας, μπορείς να απουσιάσεις έως και 63 ημέρες μέσα στο 2026, χωρίς να της σπαταλήσεις κι όλες.

