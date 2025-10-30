Πώς να εξασφαλίσεις 63 μέρες άδεια το 2026 χρησιμοποιώντας μόνο 28 ημέρες

Δεν θες πολλά! Με λίγη στρατηγική και σωστό προγραμματισμό μπορείς να «επεκτείνεις» την ετήσια άδειά σου και να απολαύσεις πάνω από δύο μήνες διακοπών μέσα στο 2026, χωρίς όμως να ξοδέψεις όλες σου τις μέρες