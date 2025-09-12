Η κλιματική κρίση απειλεί όσο ποτέ τον πλανήτη: Ζωτικής σημασίας ανάβλυση ωκεανών δεν συνέβη για πρώτη φορά στα χρονικά
Έντονες ανησυχίες προκαλεί η αποτυχία μιας ζωτικής θαλάσσιας αναβλύσεως στον Κόλπο του Παναμά. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κατάρρευση αυτού του κρίσιμου φαινομένου μπορεί να είναι μόνιμη και να οφείλεται στην κλιματική αλλαγή
Η αποτυχία μιας ζωτικής θαλάσσιας ανοδικής ροής έχει «πυροδοτήσει» έντονες ανησυχίες για για οικολογική καταστροφή, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Κάθε χρόνο, από τον Δεκέμβριο έως τον Απρίλιο, οι βόρειοι άνεμοι δημιουργούν ένα ανοδικό ρεύμα στα βαθιά νερά του Κόλπου του Παναμά.
Αυτή η ανάβλυση φέρνει κρύα, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά νερά στην επιφάνεια, προστατεύοντας τα ευάλωτα κοράλλια και πυροδοτώντας μια «έκρηξη» θαλάσσιας ζωής. Ωστόσο, οι ερευνητές αναφέρουν ότι η ανοδική πορεία του Ειρηνικού Παναμά απέτυχε για πρώτη φορά σε πάνω από 40 χρόνια καταγραφών και μπορεί να πρόκειται για μόνιμη αλλαγή.
