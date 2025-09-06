Ρωσίδα εγκατέλειψε τον πολιτισμό για να ζήσει με τα παιδιά της σε σπηλιά στην Ινδία: «Τα φίδια είναι φίλοι μας»

Μια 40χρονη Ρωσίδα, η Νίνα Κούτινα, εντοπίστηκε να ζει με τις δύο μικρές κόρες της, ηλικίας 4 και 6 ετών, σε μια σπηλιά μέσα σε δάσος κοντά στην παραθαλάσσια Γκοκάρνα της Ινδίας. Την οικογένεια εντόπισαν στις 9 Ιουλίου οι αστυνομικές αρχές, όταν κατά τη διάρκεια περιπολίας παρατήρησαν μια κόκκινη κουρτίνα που κάλυπτε την είσοδο του πρόχειρου καταλύματος.Η γυναίκα, που είχε βρεθεί αρκετές φορές στην Ινδία τα τελευταία χρόνια, δήλωσε ότι εγκατέλειψε την αστική ζωή για να διαλογιστεί και να μεγαλώσει τα παιδιά της σε ένα πιο φυσικό περιβάλλον. Μαγείρευαν σε φωτιά ή σε μικρό γκαζάκι, κοιμόντουσαν πάνω σε πλαστικά χαλάκια και χρησιμοποιούσαν τους κοντινούς καταρράκτες για την υγιεινή τους. «Τα φίδια είναι φίλοι μας», φέρεται να είπε η ίδια, υποστηρίζοντας ότι θεωρεί τους ανθρώπους μεγαλύτερη απειλή από τα ζώα.Η Κούτινα είχε απελαθεί το 2018 επειδή δεν είχε ανανεώσει τη βίζα της, ωστόσο επέστρεψε το 2020 και έκτοτε παρέμενε παράνομα στη χώρα. Όπως εξήγησε, ο θάνατος του γιου της το 2024 την ώθησε να αποσυρθεί πλήρως από την κοινωνία.Μετά τον εντοπισμό της, οι αρχές μετέφεραν την οικογένεια σε ασφαλές καταφύγιο, ενώ εξετάζεται εκ νέου το νομικό καθεστώς παραμονής της. Παράλληλα, ο πατέρας των παιδιών, Ισραηλινός πολίτης, έχει καταθέσει αγωγή για κοινή επιμέλεια, ζητώντας να εξασφαλίσει την προστασία και την επαφή με τις κόρες του.Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση γύρω από τα όρια της προσωπικής ελευθερίας, την ανατροφή παιδιών σε συνθήκες απομόνωσης και τον ρόλο των αρχών στην προστασία ανηλίκων.