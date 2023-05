Οι κορυφαίοι interior designers εμπνέονται και μάς εμπνέουν

Κλείσιμο

Δεν σταματούν να πειραματίζονται με καινούργιες ιδέες και υλικά και να μάς προτείνουν λύσεις για τον προσωπικό ή τον επαγγελματικό μας χώρο. Οι interior designers και οι αρχιτέκτονες βρίσκονται σε επαφή με την κοινωνία και το περιβάλλον, αφουγκράζονται τις ανάγκες μας και δημιουργούν.Όταν γνωστοί αρχιτέκτονες και interior designers κλήθηκαν να δώσουν σε μικρούς χώρους την αίσθηση της άνεσης, αυτοί ενσωμάτωσαν στα έργα τους κουρτίνες. Αντικατέστησαν, δηλαδή, ή κάλυψαν τους τοίχους με κουρτίνες. Η Arhitektura d.o.o. έντυσε το σαλόνι στο διαμέρισμα Rubikum for Three στη Λουμπλιάνα με ασημένιες, λαμπερές κουρτίνες. Οι Ουκρανοί Ater Architects έδωσαν σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Κίεβο μεγαλύτερη ευελιξία υποκαθιστώντας τους τοίχους με κουρτίνες στο μπλε του κοβαλτίου (φωτογραφία). Το στούντιο αρχιτεκτονικής Azab έκανε το ίδιο σε ένα διαμέρισμα του Μπιλμπάο με πιο ανοιχτόχρωμες γαλάζιες κουρτίνες, ενώ οι Serie Architects έντυσαν την κουζίνα εστιατορίου στη Βομβάη με χάλκινες κουρτίνες για να μοιάζει ο χώρος με θεατρική σκηνή.Τα Oriented Strand Boards είναι ένας τύπος ξυλείας που κατασκευάζεται με συμπίεση λωρίδων ξύλου (κυρίως από πεύκο) και εξάγεται σε παραλληλόγραμμη μορφή ως ενιαίο ξυλοτεμαχίδιο. Πλέον χρησιμοποιούνται ευρέως στην κατασκευή κτιρίων ως προκαταρκτική επένδυση για δάπεδα, τοίχους ή στέγες, αλλά ένας σημαντικός αριθμός σχεδιαστών και αρχιτεκτόνων εμπνέεται και από τις αισθητικές του ιδιότητες. Το στούντιο σχεδιασμού CATS χρησιμοποίησε αυτό το υλικό για τα ράφια του καταστήματος Shi Wu στην πόλη Nanjing στην Κίνα, ενώ η Ιταλίδα Francesca Perani έντυσε το εσωτερικό ενός βοηθητικού χώρου 25 τ.μ. με OSB για να διαποτίσει τον χώρο με μια αίσθηση ζεστής άνεσης. Στη φωτογραφία κάτω βλέπουμε ένα meeting room στον Ισημερινό, τον οποίο δημιούργησαν οι αρχιτέκτονες Juan Alberto Andrade και María José Váscones.Οι άνθρωποι σήμερα αναζητούν ζεστούς, εσωτερικούς χώρους που να έχουν κάτι από αγροικία. Ένα από τα πιο δημοφιλή έργα εσωτερικών χώρων ήταν η μετατροπή που έκανε ο Βρετανός αρχιτέκτονας Timothy Mercier, ο οποίος μετέτρεψε ένα γαλλικό αγροτικό κτίριο, με διακόσμηση από παλιά κομμάτια και αντίκες, που βρήκε στα παζάρια του Παρισιού. Ομοίως υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για τον αρχιτέκτονα Martin Skoček, ο οποίος επένδυσε μια σλοβακική οικογενειακή κατοικία με φθαρμένα τούβλα. Στη φωτογραφία βλέπουμε το μπάνιο της.Οι εντυπωσιακές τοιχογραφίες είναι μία ακόμα τάση για τους εσωτερικούς χώρους, που ενισχύεται συνεχώς. Τα murals, ωστόσο, δεν είναι απλές τοιχογραφίες ούτε έχουν σχέση με τις old fashioned ταπετσαρίες. Ονομάζονται και scenic panoramas καθώς ξεδιπλώνουν μια ολόκληρη σκηνή που αναπτύσσεται στον τοίχο ή στην οροφή. Το στούντιο Abel Macias δημιούργησε καταπράσινους λόφους και περιστρεφόμενα δέντρα στο Flamingo Estate στο Los Angeles, ενώ κουκουβάγιες ίπτανται ή στέκονται πάνω στα κλαδιά του γαλλικού ξενοδοχείου Le Cou Cou, στην υπέροχη δημιουργία του Matthieu Cosse που βλέπετε ακριβώς κάτω.Αρκετοί σχεδιαστές και αρχιτέκτονες εμπνεύστηκαν από τον κινηματογράφο. Το Atelier Caracas διαμόρφωσε ένα spa στο Καράκας της Βενεζουέλας σαν να είναι σκηνικό της ταινίας 2001: Space Odyssey του Stanley Kubrick. Τα δωμάτια στο spa διαθέτουν παράθυρα φινιστρίνια και παραπέμπουν στον χαρακτήρα HAL 9000, δηλαδή, τον υπολογιστή με την τεχνητή νοημοσύνη που πρωταγωνιστεί στο εμβληματικό έργο. Για αυτό και το spa ονομάζεται 2001: A Spa Odyssey! (φωτογραφία κάτω)Στο ίδιο πλαίσιο αναφοράς, στη Βαλένθια η Masquespacio δημιούργησε έναν ιδιαίτερο εργασιακό χώρο που παραπέμπει στην ταινία Playtime του 1967, που σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε ο Jacques Tati (κεντρική φωτογραφία).