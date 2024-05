Φτιάχνουμε κλίμα και απολαμβάνουμε άνεση

Sponsored ContentΤο καλοκαίρι βρίσκεται προ των πυλών και πλέον ημέρα με την ημέρα η θερμοκρασία ανεβαίνει. Όπως λοιπόν αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, τα κλιματιστικά είναι μια απαραίτητη προσθήκη στο σπίτι. Πρόκειται για μια επένδυση ευζωίας αφού μετατρέπουν τον χώρο μας σε μια όαση δροσιάς ενώ ταυτόχρονα ρυθμίζουν την υγρασία και φροντίζουν για την υγεία μας αφού βελτιώνουν και την ποιότητα του αέρα που εισπνέουμε.Για να επιλέξουμε όμως το σωστό κλιματιστικό για τον χώρο και τις ανάγκες μας, θα πρέπει να ξέρουμε που να απευθυνθούμε ώστε να βρούμε εκείνο που θα μας προσφέρει τη μέγιστη άνεση. Η εταιρεία Midea , με μια σειρά προσεκτικά επιλεγμένων προτάσεων αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι υπερέχει και καινοτομεί τεχνολογικά. Με εμπειρία 50 και πλέον ετών φιγουράρει στη λίστα του Fortune με τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως και θεωρείται η Νο.1 κατασκευάστρια εταιρία κλιματιστικών Inverter.Η σειρά οικιακών κλιματιστικών της Midea προσφέρει πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να έχουμε φανταστεί. Η αποκλειστική τεχνολογία Inverter Quattro™ αξιοποιεί στο έπακρο τον περιστροφικό συμπιεστή, κάνοντας τον έναν από τους αποδοτικότερους στον κόσμο. Ο συμπιεστής Inverter, λειτουργεί κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φορτίου με 4 ταυτόχρονους τρόπους: δυναμικά, αποδοτικά, γρήγορα και σταθερά. Με αυτή την τεχνολογία, το κλιματιστικό είναι ικανό να παρέχει το επιθυμητό επίπεδο ψύξης με τη λιγότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας διατηρώντας τη θερμοκρασία σταθερή, δημιουργώντας συνθήκες άνεσης κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.Η ενεργειακή κλάση των κλιματιστικών Midea σε όλες τις ζώνες, απόρροια των πολύ υψηλών εποχιακών συντελεστών απόδοσης (SEER & SCOP), μειώνει αισθητά την κατανάλωση ρεύματος, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη απόδοση του κλιματιστικού.Χάρη στον αλγόριθμο εξοικονόμησης ενέργειας, τα κλιματιστικά Midea μελετούν τις συνήθειές μας και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, προκειμένου να υπολογίζουν το πιο ενεργειακά αποδοτικό πρόγραμμα.Προσφέρουν τρεις επιλογές λειτουργίας 50%, 75% και 100%, και ελέγχοντας την θερμοκρασία με ακρίβεια αποφεύγουν την περιττή κατανάλωση ενέργειας προσφέροντας την ιδανική θερμοκρασία. Επιπλέον, η τεχνολογία έξυπνου αισθητήρα ανιχνεύει και το επίπεδο υγρασίας ενός χώρου δίνοντάς μας τη δυνατότητα προσαρμογής του επιθυμητού επιπέδου σχετικής υγρασίας από 30% έως 90%.Μέσω της εφαρμογής Midea SmartHome, μπορούμε να συνδεθούμε με το κλιματιστικό μας από το κινητό τηλέφωνο για να ελέγχουμε τη συσκευή μας, να ενημερωθούμε για την κατανάλωση ενέργειας του κλιματιστικού (σε κάποια μοντέλα) μας καθώς και να επιλέξουμε μια από τις προσχεδιασμένες λειτουργίες ύπνου ή δημιουργήσουμε τη δική μας βάση των αναγκών μας.Επιπλέον, σε ορισμένα μοντέλα, μέσω της εφαρμογής Smart Home, στέλνεται υπενθύμιση καθαρισμού φίλτρων ώστε να διασφαλίσουμε τον τακτικό καθαρισμό τους.Και κάτι επίσης πολύ σημαντικό: Για όλα τα οικιακά κλιματιστικά Midea προσφέρεται εγγύηση 10 χρόνων (βάσει όρων εγγύησης) και υπόσχονται να μας προσφέρουν την ιδανική θερμοκρασία και αξιοπιστία για μεγάλο χρονικό διάστημα.Η λειτουργία Breeze Away του κλιματιστικού Black Crystal μειώνει τα ενοχλητικά κρύα ρεύματα του αέρα ενώ το 3D Air Flow προσφέρει τρισδιάστατη διάχυση του αέρα χάρη στην οριζόντια και κάθετη κίνηση των περσίδων εξασφαλίζοντας δροσιά σε κάθε γωνιά του χώρου.Το σύστημα τριπλού φίλτρου (Bio HEPA) του κλιματιστικού Xtreme Graphite , εξαλείφει τα βλαβερά σωματίδια και τους μικροοργανισμούς, απομακρύνει την σκόνη, τη μούχλα και το λίπος που μπορούν να προκαλέσουν οσμές, και σε συνδυασμό με την προηγμένης τεχνολογία λάμπα UVC επιτυγχάνει πλήρη αποστείρωση τόσο της εσωτερικής μονάδας όσο και του αέρα που διαχέεται στο χώρο. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας ευχάριστη ατμόσφαιρας που αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής μας.H καινοτόμα περσίδα TwinFlap™ του κλιματιστικού Breezeless E διαθέτει μικρο-οπές, σχεδιασμένες και διατεταγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν καλύτερη διασπορά του αέρα για πραγματική αίσθηση δροσιάς, εξαλείφοντας ουσιαστικά τα ενοχλητικά ρεύματα που πολλές φορές οδηγούν σε πιασίματα και «ψύξεις». Η λειτουργία Air Magic παράγει εκατομμύρια θετικά και αρνητικά φορτισμένα ιόντα τα οποία εξαλείφουν τους ιούς και τα βακτήρια και παράλληλα καθαρίζει την ατμόσφαιρα όπως ένας πνεύμονας πρασίνου. Εντωμεταξύ, η τεχνολογία ΟΤΑ επιτρέπει στο κλιματιστικό να ενημερώνει και να αναβαθμίζει το λογισμικό του ασύρματα, να επιτυγχάνει την βέλτιστη λειτουργία και να κάνει προληπτική συντήρηση.Η έξυπνη λειτουργία ύπνου του κλιματιστικού Xtreme Save μας δίνει την δυνατότητα να επιλέξουμε μια από της ήδη προσχεδιασμένες λειτουργίες ύπνου για ηλικιωμένους, νέους και παιδιά ή να δημιουργήσουμε τη δική σας προσωποποιημένη λειτουργία, για να μην χαλάει τίποτα τον ύπνο μας. Με την τεχνολογία CoolFlash Plus, επιτυγχάνει άμεσα ψύξη σε όλο το δωμάτιο, με ένα κλικ και η θερμοκρασία μειώνεται αισθητά μέσα σε 10 λεπτά.Το έξυπνο μάτι (Intelligent Eye) του βραβευμένου με το Innovation Award 2022 κλιματιστικού All Easy Pro ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν ανιχνεύει ένα άδειο δωμάτιο, μειώνοντας έτσι το κόστος ενέργειας έως και 25%.To νέο κλιματιστικό Ace έρχεται να προστεθεί στη γκάμα των οικιακών κλιματιστικών ως η έξυπνη πρόταση της Μidea, με προηγμένες τεχνολογίες, αξιοπιστία καθιστώντας το ελκυστικό για κάθε ενδιαφερόμενο αγοραστή.Τα κλιματιστικά Midea παρέχουν προστασία των πτερυγίων Prime Guard που αποτρέπει την ανάπτυξη και διασπορά των βακτηριδίων από τις επιφάνειες του εξωτερικού και του εσωτερικού στοιχείου και τα καθιστά ανθεκτικά σε διαβρωτικούς παράγοντες, όπως βροχή, θαλασσινή αύρα, κλπ.Όλα τα οικιακά κλιματιστικά Midea διαθέτουν πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό φορέα μετρήσεων Εurovent, ο οποίος πιστοποιεί ότι οι αποδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων Θέρμανσης – Αερισμού – Κλιματισμού, όχι μόνο ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα, αλλά και αποδίδουν/καταλώνουν τα δηλούμενα από τον κατασκευαστή τους.Για να κερδίσει ένα προϊόν τη σφραγίδα πιστοποίησης Eurovent είναι σίγουρο ότι έχει περάσει από το εργαστήριο μετρήσεων και ελέγχου της ανεξάρτητης αρχής και ότι έχει αξιολογηθεί με ακρίβεια. Ένα πιστοποιημένο κατά Eurovent κλιματιστικό θα αποδίδει εγγυημένα αυτα που δηλώνει ο κατασκευαστής, στα εμπορικά φυλλάδιά του.Κάθε ένα από αυτά τα οικιακά κλιματιστικά είναι μοναδικό. Εμείς αρκεί να σκεφτούμε τις ανάγκες του χώρου και τι είναι απαραίτητο για την προσωπική μας άνεση και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η Midea *Τα οικιακά και ημικεντρικά κλιματιστικά Midea διατίθενται από την εταιρία FG Europe Α.Ε. - Όμιλος Φειδάκη