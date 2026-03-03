Η Hans & Gretel νέος Χορηγός της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η Hans & Gretel, το ελληνικό sweet & candy brand με έντονο διεθνές αποτύπωμα, ανακοινώνει με χαρά την έναρξη της χορηγικής της συνεργασίας με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, για την σεζόν 2025-2026. Η νέα αυτή συνεργασία εγκαινιάζει μια στρατηγική σύμπραξη που ενώνει το πάθος του ποδοσφαίρου με τη μαγεία της γλυκιάς απόλαυσης.Η Hans & Gretel είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο brand με παρουσία σε 8 χώρες και 32 καταστήματα, επενδύοντας σταθερά στη διεθνή εξωστρέφεια και στη δημιουργία σύγχρονων, βιωματικών εμπειριών για τους καταναλωτές της. Μέσα από θεματικά καταστήματα μοναδικού concept και ένα ευρύ φάσμα προϊόντων – παγωτά, waffles και πρωτότυπες γλυκές δημιουργίες – έχει κερδίσει την αγάπη και την προτίμηση των καταναλωτών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Hans & Gretel θα έχει δυναμική, φυσική και οπτική παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, τόσο στο γήπεδο όσο και στα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Παράλληλα, μέσα από δημιουργικές παραγωγές περιεχομένου και στοχευμένες ενέργειες, θα ενισχύσει τη διαδραστικότητα με τους φιλάθλους, διασφαλίζοντας μια σταθερή, ξεχωριστή παρουσία δίπλα στην ομάδα σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.Παράλληλα με τη συνεργασία αυτή, η Hans & Gretel συνεχίζει την παγκόσμια ανάπτυξή της, με νέα καταστήματα που αναμένεται να ανοίξουν εντός του 2026 σε αγορές όπως οι, ενώ παράλληλα ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα και εξετάζει επιπλέον χώρες στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνούς επέκτασης.Η συνεργασία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τη Hans & Gretel βασίζεται στη κοινή φιλοσοφία για τη δημιουργία εμπειριών που ξεπερνούν το ίδιο το παιχνίδι, ενισχύοντας τη σύνδεση της ομάδας με τον κόσμο της και προσφέροντας στιγμές απόλαυσης και συμμετοχής, εντός και εκτός γηπέδου.