Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει νέα προγράμματα σπουδών στη Φρανκφούρτη
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει νέα προγράμματα σπουδών στη Φρανκφούρτη
Open Day και υποβολή αιτήσεων για το 2026
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) ανακοινώνει την επέκταση της ακαδημαϊκής του παρουσίας στο παράρτημά του Πανεπιστημίου στη Φρανκφούρτη με τέσσερα (4) νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα ξεκινήσουν το Φθινόπωρο του 2026. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές και φοιτήτριες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.
Συγκεκριμένα, στο EUC Frankfurt Campus θα προσφέρονται τα ακόλουθα νέα προγράμματα σπουδών στη νεοσυσταθείσα Σχολή Ζωής και Υγείας:
BSc in Biomedical Sciences
BSc in Physiotherapy
BSc in Nutrition & Dietetics
MSc in Cancer Biology
Επιπλέον, η Σχολή Ιατρικής συνεχίζει να προσφέρει:
Doctor of Medicine, MD
Medical Sciences, PhD
Τα νέα προγράμματα σπουδών έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, με έμφαση στη διεπιστημονική γνώση, την έρευνα, την κλινική εφαρμογή και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, αξιοποιώντας το προηγμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα υγείας της Γερμανίας.
Open Day EUC Frankfurt Campus
Με στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση των υποψήφιων φοιτητών και φοιτητριών, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει Open Day στο EUC Frankfurt Campus την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, μεταξύ 16:00 και 20:00 (ώρα Γερμανίας). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να:
Ένα διεθνές ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα στη Φρανκφούρτη
Από την έναρξη λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής στη Φρανκφούρτη το 2022, με την προσφορά του προγράμματος Doctor of Medicine (MD), το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναπτύξει ένα ισχυρό και εξωστρεφές ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα στον πεδίο των Ιατρικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας και Ζωής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Φρανκφούρτη αποτελεί το πρώτο κυπριακό πανεπιστημιακό παράρτημα που λειτούργησε εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή προσανατολισμό και το στρατηγικό όραμα του Πανεπιστημίου για παγκόσμια ακαδημαϊκή παρουσία.
Μακροπρόθεσμη επένδυση στην αριστεία
Στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής του στρατηγικής, το EUC υλοποιεί έναν φιλόδοξο σχεδιασμό περαιτέρω επέκτασης του campus της Φρανκφούρτης έως το 2028. Η ανάπτυξη αυτή θα περιλαμβάνει νέα ακαδημαϊκά κτίρια, προηγμένες ερευνητικές υποδομές και αναβαθμισμένες φοιτητικές υπηρεσίες, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του EUC Frankfurt ως ενός δυναμικά αναπτυσσόμενου διεθνούς ακαδημαϊκού και ερευνητικού κέντρου αριστείας στους τομείς της Ιατρικής και των Επιστημών Ζωής και Υγείας, στη Γερμανία και στην Ευρώπη.
Σπουδές 5 Αστέρων
Η Σχολή Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC) αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία από τις πλέον καινοτόμες και καταξιωμένες ιατρικές σχολές στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα Doctor of Medicine (MD) διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά, είναι διαπιστευμένο από τον World Federation for Medical Education (WFME), διαθέτει διάκριση QS 5-Star Rating και κατατάσσεται στις θέσεις 501–600 παγκοσμίως στους τομείς Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας από την Times Higher Education.
Υποβολή αιτήσεων
Η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα σπουδών με έναρξη το Φθινόπωρο 2026 έχουν ήδη ξεκινήσει.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα προγράμματα σπουδών, τα κριτήρια εισδοχής και τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο https://euc.ac.cy/el/ ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών στο 0035722713000 και info@euc.ac.cy .
Συγκεκριμένα, στο EUC Frankfurt Campus θα προσφέρονται τα ακόλουθα νέα προγράμματα σπουδών στη νεοσυσταθείσα Σχολή Ζωής και Υγείας:
BSc in Biomedical Sciences
BSc in Physiotherapy
BSc in Nutrition & Dietetics
MSc in Cancer Biology
Επιπλέον, η Σχολή Ιατρικής συνεχίζει να προσφέρει:
Doctor of Medicine, MD
Medical Sciences, PhD
Τα νέα προγράμματα σπουδών έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, με έμφαση στη διεπιστημονική γνώση, την έρευνα, την κλινική εφαρμογή και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, αξιοποιώντας το προηγμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα υγείας της Γερμανίας.
Open Day EUC Frankfurt Campus
Με στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση των υποψήφιων φοιτητών και φοιτητριών, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει Open Day στο EUC Frankfurt Campus την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, μεταξύ 16:00 και 20:00 (ώρα Γερμανίας). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να:
- Ενημερωθούν για τα προγράμματα σπουδών
- Λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για κριτήρια εισαγωγής
- Γνωρίσουν φοιτητές/τριες και το ακαδημαϊκό προσωπικό
- Ξεναγηθούν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις και τα Simulation Labs του campus
- Υποβάλουν αίτησή για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027
Ένα διεθνές ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα στη Φρανκφούρτη
Από την έναρξη λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής στη Φρανκφούρτη το 2022, με την προσφορά του προγράμματος Doctor of Medicine (MD), το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναπτύξει ένα ισχυρό και εξωστρεφές ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα στον πεδίο των Ιατρικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας και Ζωής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Φρανκφούρτη αποτελεί το πρώτο κυπριακό πανεπιστημιακό παράρτημα που λειτούργησε εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή προσανατολισμό και το στρατηγικό όραμα του Πανεπιστημίου για παγκόσμια ακαδημαϊκή παρουσία.
Μακροπρόθεσμη επένδυση στην αριστεία
Στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής του στρατηγικής, το EUC υλοποιεί έναν φιλόδοξο σχεδιασμό περαιτέρω επέκτασης του campus της Φρανκφούρτης έως το 2028. Η ανάπτυξη αυτή θα περιλαμβάνει νέα ακαδημαϊκά κτίρια, προηγμένες ερευνητικές υποδομές και αναβαθμισμένες φοιτητικές υπηρεσίες, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του EUC Frankfurt ως ενός δυναμικά αναπτυσσόμενου διεθνούς ακαδημαϊκού και ερευνητικού κέντρου αριστείας στους τομείς της Ιατρικής και των Επιστημών Ζωής και Υγείας, στη Γερμανία και στην Ευρώπη.
Σπουδές 5 Αστέρων
Η Σχολή Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC) αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία από τις πλέον καινοτόμες και καταξιωμένες ιατρικές σχολές στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα Doctor of Medicine (MD) διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά, είναι διαπιστευμένο από τον World Federation for Medical Education (WFME), διαθέτει διάκριση QS 5-Star Rating και κατατάσσεται στις θέσεις 501–600 παγκοσμίως στους τομείς Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας από την Times Higher Education.
Υποβολή αιτήσεων
Η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα σπουδών με έναρξη το Φθινόπωρο 2026 έχουν ήδη ξεκινήσει.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα προγράμματα σπουδών, τα κριτήρια εισδοχής και τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο https://euc.ac.cy/el/ ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών στο 0035722713000 και info@euc.ac.cy .
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα