HPV: Τι πρέπει να αξιολογείται μετά το θετικό τεστ – Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος για καρκίνο τραχήλου της μήτρας

Νέα έρευνα δείχνει ότι η αύξηση ή η παραμονή του ιικού φορτίου HPV σε υψηλά επίπεδα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αλλοιώσεων στον τράχηλο