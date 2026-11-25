HPV: Τι πρέπει να αξιολογείται μετά το θετικό τεστ – Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος για καρκίνο τραχήλου της μήτρας
HPV: Τι πρέπει να αξιολογείται μετά το θετικό τεστ – Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος για καρκίνο τραχήλου της μήτρας
Νέα έρευνα δείχνει ότι η αύξηση ή η παραμονή του ιικού φορτίου HPV σε υψηλά επίπεδα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αλλοιώσεων στον τράχηλο
Στις γυναίκες με επίμονη λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), η αύξηση του ιικού φορτίου με την πάροδο του χρόνου, καθώς και η διατήρησή του σε υψηλά επίπεδα, ενδέχεται να αποτελούν ενδείξεις παρουσίας καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Αυτό διαπιστώνει έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Cancer της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.
Παρότι η επίμονη λοίμωξη από τον HPV αποτελεί βασικό παράγοντα στην ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, μέχρι σήμερα δεν είχαν διερευνηθεί επαρκώς οι συσχετίσεις μεταξύ της διαχρονικής εξέλιξης του ιικού φορτίου και της εμφάνισης της νόσου.
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Παρότι η επίμονη λοίμωξη από τον HPV αποτελεί βασικό παράγοντα στην ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, μέχρι σήμερα δεν είχαν διερευνηθεί επαρκώς οι συσχετίσεις μεταξύ της διαχρονικής εξέλιξης του ιικού φορτίου και της εμφάνισης της νόσου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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