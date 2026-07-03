5 τρόποι να γυμναστούμε στην άμμο για περισσότερες καύσεις
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Γυμναστική στην παραλία Καλοκαίρι Σοφία Περδίκη

5 τρόποι να γυμναστούμε στην άμμο για περισσότερες καύσεις

Η παραλία μπορεί να γίνει το πιο απολαυστικό «γυμναστήριο» του καλοκαιριού. H personal trainer, Σοφία Περδίκη, προτείνει 5 δραστηριότητες στην άμμο και στη θάλασσα που ενισχύουν αντοχή, δύναμη και ευεξία.

5 τρόποι να γυμναστούμε στην άμμο για περισσότερες καύσεις
ygeiamou.gr team
*Γράφει η personal trainer, Σοφία Περδίκη

Η παραλία δεν αποτελεί μόνο έναν χώρο χαλάρωσης και αναψυχής. Το φυσικό περιβάλλον της άμμου και της θάλασσας μπορεί να μετατραπεί σε ένα εξαιρετικό «υπαίθριο γυμναστήριο», προσφέροντας σημαντικά οφέλη για τη φυσική κατάσταση, τη μυϊκή ενδυνάμωση και την καρδιοαναπνευστική υγεία. Η άσκηση στην άμμο αυξάνει τις ενεργειακές απαιτήσεις του οργανισμού, καθώς το ασταθές έδαφος απαιτεί μεγαλύτερη ενεργοποίηση των μυών για τη διατήρηση της ισορροπίας και της κίνησης.

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ygeiamou.gr team
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