5 τρόποι να γυμναστούμε στην άμμο για περισσότερες καύσεις
5 τρόποι να γυμναστούμε στην άμμο για περισσότερες καύσεις
Η παραλία μπορεί να γίνει το πιο απολαυστικό «γυμναστήριο» του καλοκαιριού. H personal trainer, Σοφία Περδίκη, προτείνει 5 δραστηριότητες στην άμμο και στη θάλασσα που ενισχύουν αντοχή, δύναμη και ευεξία.
*Γράφει η personal trainer, Σοφία Περδίκη
Η παραλία δεν αποτελεί μόνο έναν χώρο χαλάρωσης και αναψυχής. Το φυσικό περιβάλλον της άμμου και της θάλασσας μπορεί να μετατραπεί σε ένα εξαιρετικό «υπαίθριο γυμναστήριο», προσφέροντας σημαντικά οφέλη για τη φυσική κατάσταση, τη μυϊκή ενδυνάμωση και την καρδιοαναπνευστική υγεία. Η άσκηση στην άμμο αυξάνει τις ενεργειακές απαιτήσεις του οργανισμού, καθώς το ασταθές έδαφος απαιτεί μεγαλύτερη ενεργοποίηση των μυών για τη διατήρηση της ισορροπίας και της κίνησης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η παραλία δεν αποτελεί μόνο έναν χώρο χαλάρωσης και αναψυχής. Το φυσικό περιβάλλον της άμμου και της θάλασσας μπορεί να μετατραπεί σε ένα εξαιρετικό «υπαίθριο γυμναστήριο», προσφέροντας σημαντικά οφέλη για τη φυσική κατάσταση, τη μυϊκή ενδυνάμωση και την καρδιοαναπνευστική υγεία. Η άσκηση στην άμμο αυξάνει τις ενεργειακές απαιτήσεις του οργανισμού, καθώς το ασταθές έδαφος απαιτεί μεγαλύτερη ενεργοποίηση των μυών για τη διατήρηση της ισορροπίας και της κίνησης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα