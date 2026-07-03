5 τρόποι να γυμναστούμε στην άμμο για περισσότερες καύσεις

Η παραλία μπορεί να γίνει το πιο απολαυστικό «γυμναστήριο» του καλοκαιριού. H personal trainer, Σοφία Περδίκη, προτείνει 5 δραστηριότητες στην άμμο και στη θάλασσα που ενισχύουν αντοχή, δύναμη και ευεξία.