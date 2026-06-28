Από τους λευκούς ιππότες στους αλγόριθμους – Η διαδρομή μιας τολμηρής Ελληνίδας ερευνήτριας από τη Θεσσαλονίκη στη Νέα Υόρκη

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, από δύο ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια στέκονται δίπλα σε κάθε μου σκέψη. Είμαι τυχερή που έχω και έναν μεγαλύτερο αδελφό, τον σύμμαχό μου, τον άνθρωπο που μου έμαθε ότιΑποφοίτησα αριστούχος από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή το 2011 και, στα 17 μου, βρέθηκα στην Κρήτη, στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακολούθησα την κατεύθυνση της Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, με έναν ενθουσιασμό που είχε ρίζες πολύ πιο παλιές από τις σχολικές αίθουσες.Διαβάστε περισσότερα στο