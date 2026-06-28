Από τους λευκούς ιππότες στους αλγόριθμους – Η διαδρομή μιας τολμηρής Ελληνίδας ερευνήτριας από τη Θεσσαλονίκη στη Νέα Υόρκη
Από τους λευκούς ιππότες στους αλγόριθμους – Η διαδρομή μιας τολμηρής Ελληνίδας ερευνήτριας από τη Θεσσαλονίκη στη Νέα Υόρκη
Από τα πρώτα βήματα μέχρι τη σημερινή της έρευνα στη Νέα Υόρκη, η επιστήμη για την Κλειώ- Μαρία Βέρρου δεν υπήρξε απλώς επιλογή, αλλά ανάγκη κατανόησης. Η διαδρομή της σηματοδοτεί τη δύναμη της επιμονής, της αμφισβήτησης και της διαρκούς αναζήτησης - μιας προσπάθειας να φωτιστούν ερωτήματα που αφορούν τελικά όλους μας
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, από δύο ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια στέκονται δίπλα σε κάθε μου σκέψη. Είμαι τυχερή που έχω και έναν μεγαλύτερο αδελφό, τον σύμμαχό μου, τον άνθρωπο που μου έμαθε ότι το να προχωράς δεν σημαίνει να είσαι μόνος.
Αποφοίτησα αριστούχος από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή το 2011 και, στα 17 μου, βρέθηκα στην Κρήτη, στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακολούθησα την κατεύθυνση της Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, με έναν ενθουσιασμό που είχε ρίζες πολύ πιο παλιές από τις σχολικές αίθουσες.
Από τη Θεσσαλονίκη στη Νέα Υόρκη, μια εντυπωσιακή διαδρομή στην έρευνα
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αποφοίτησα αριστούχος από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή το 2011 και, στα 17 μου, βρέθηκα στην Κρήτη, στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακολούθησα την κατεύθυνση της Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, με έναν ενθουσιασμό που είχε ρίζες πολύ πιο παλιές από τις σχολικές αίθουσες.
Από τη Θεσσαλονίκη στη Νέα Υόρκη, μια εντυπωσιακή διαδρομή στην έρευνα
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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