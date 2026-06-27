Γιατί η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο

Οι πάγοι που χάνονται, η μείωση του χιονιού, η... καθαρότερη ατμόσφαιρα και οι αλλαγές στον αεροχείμαρρο μετατρέπουν τους καύσωνες σε νέα κλιματική πραγματικότητα