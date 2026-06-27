Γιατί η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο
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Ευρώπη Καύσωνας Κλιματική Αλλαγή

Γιατί η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο

Οι πάγοι που χάνονται, η μείωση του χιονιού, η... καθαρότερη ατμόσφαιρα και οι αλλαγές στον αεροχείμαρρο μετατρέπουν τους καύσωνες σε νέα κλιματική πραγματικότητα

Γιατί η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο
ygeiamou.gr team
*Γράφει ο Γιάννης Χαραμίδης

Η Ευρώπη δεν ζει απλώς ένα ακόμη θερμό καλοκαίρι, αλλά δεδομένα βιώνει τη νέα της κλιματική κανονικότητα. Το δεύτερο μεγάλο κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη μέσα σε έναν μήνα δεν είναι ένα μεμονωμένο επεισόδιο, είναι μέρος μιας βαθύτερης μεταβολής που έχει ήδη αποτυπωθεί στα δεδομένα: τα τελευταία τριάντα χρόνια, η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η μέση θερμοκρασία στην ευρωπαϊκή ήπειρο αυξάνεται περίπου κατά 0,56 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία. Ο ρυθμός αυτός είναι υπερδιπλάσιος από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Με άλλα λόγια, η Ευρώπη δεν ακολουθεί απλώς τη γενική πορεία υπερθέρμανσης του πλανήτη. Τρέχει…

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