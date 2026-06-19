Κλιματική κρίση: Ποιες οδηγίες έλαβαν τα νοσοκομεία ενόψει καύσωνα
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Δημόσια νοσοκομεία Ειρήνη Αγαπηδάκη ΕΣΥ καύσωνας Κλιματική κρίση

Κλιματική κρίση: Ποιες οδηγίες έλαβαν τα νοσοκομεία ενόψει καύσωνα

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε οδηγίες προς νοσοκομεία και μονάδες ΠΦΥ για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων και άλλων κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική κρίση κατά τη θερινή περίοδο

Κλιματική κρίση: Ποιες οδηγίες έλαβαν τα νοσοκομεία ενόψει καύσωνα
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Σαφείς οδηγίες για αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων, σχετιζόμενων με την κλιματική κρίση, απέστειλε προς τα δημόσια νοσοκομεία και τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) το Υπουργείο Υγείας.

Η εγκύκλιος που υπογράφει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, θεσπίζει το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης, συντονισμού και επιχειρησιακής προπαρασκευής των Υγειονομικών Σχηματισμών της Χώρας, Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας (ΚΥ), Περιφερειακών Ιατρείων (ΠΙ) και Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ). Στόχος είναι η διασφάλιση της απόκρισης του συστήματος υγείας έναντι κινδύνων που παρουσιάζουν έξαρση κατά τη θερινή περίοδο και πιο συγκεκριμένα φυσικές καταστροφές και ακραία φαινόμενα, δηλαδή καύσωνες, δασικές πυρκαγιές και επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Επίσης, τεχνολογικά συμβάντα: Κατάρρευση κρίσιμων υποδομών και συστημάτων, καθώς και υγειονομικοί κίνδυνοι που αφορούν σε αθρόα προσέλευση περιστατικών λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών, καθώς και έξαρση λοιμωδών νοσημάτων (ζωονόσοι, νοσήματα μεταδιδόμενα με διαβιβαστές, τροφιμογενή και υδατογενή νοσήματα).

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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