Κλιματική κρίση: Ποιες οδηγίες έλαβαν τα νοσοκομεία ενόψει καύσωνα

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε οδηγίες προς νοσοκομεία και μονάδες ΠΦΥ για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων και άλλων κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική κρίση κατά τη θερινή περίοδο