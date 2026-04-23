ΕΕ: Εγκρίθηκε το πρώτο συνδυαστικό εμβόλιο για γρίπη και COVID-19
Νέο συνδυαστικό εμβόλιο για γρίπη και COVID-19 πήρε το «πράσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι έδειξαν οι μελέτες και ποιους αφορά
Την έγκριση του πρώτου συνδυαστικού εμβολίου κατά της γρίπης και της COVID-19 σε άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στην πρόληψη των αναπνευστικών λοιμώξεων.
Το εμβόλιο, με την ονομασία mCombriax, έλαβε το «πράσινο φως» έπειτα από θετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), αποτελώντας το πρώτο εγκεκριμένο σκεύασμα που συνδυάζει προστασία έναντι των δύο ιών σε μία μόνο δόση.
