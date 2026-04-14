Τα επεισόδια άπνοιας στον ύπνο συνδέονται με 71% υψηλότερο κίνδυνο εμφράγματος
Ροχαλητό, λαχάνιασμα και επεισόδια άπνοιας κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να κρύβουν σοβαρούς κινδύνους για την καρδιά
Η αποφρακτική υπνική άπνοια, μια συχνή αλλά συχνά αδιάγνωστη διαταραχή, συνδέεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων και θανάτου, δείχνει νέα μελέτη από το Imperial College Health Partners, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Παχυσαρκία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα με την πάθηση είχαν κατά 71% υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιαγγειακό επεισόδιο ή να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία.
Η αποφρακτική υπνική άπνοια είναι ο πιο κοινός τύπος άπνοιας και προκαλεί επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής στη διάρκεια της νύχτας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS) αναφέρει ότι τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν δυνατό ροχαλητό, επεισόδια διακοπής και επανέναρξης της αναπνοής, ήχους πνιγμού ή λαχανιάσματος κατά τον ύπνο, αλλά και έντονη κόπωση μέσα στην ημέρα.
