Γρίπη των πτηνών: Πόσο εύκολα μεταδίδεται στον άνθρωπο – Τι λένε οι ειδικοί για το 1ο κρούσμα στην Ευρώπη
Το πρώτο ανθρώπινο κρούσμα γρίπης των πτηνών Α(H9N2) στην ΕΕ εντοπίστηκε στην Ιταλία, προκαλώντας ανησυχία, αλλά οι ειδικοί τονίζουν ότι ο συγκεκριμένος υπότυπος δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος
Μετά την πανδημία του κορωνοϊού, συχνά οι ειδικοί έχουν μιλήσει για τη γρίπη των πτηνών ως μια λοίμωξη ανάμεσα σε αυτές που θα μπορούσαν να έχουν δυναμική για επόμενη πανδημία. Η προσαρμογή του ιού Η5Ν1 σε αρκετά θηλαστικά έχει απασχολήσει αρκετά τους επιστήμονες ανά τον κόσμο για πιθανές μεταλλάξεις και μετάδοση στον άνθρωπο. Έτσι, η χθεσινή ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) για το πρώτο ανθρώπινο περιστατικό γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη προκάλεσε, όπως είναι λογικό, αναστάτωση.
Τόσο το ECDC, όμως, όσο και οι Έλληνες επιδημιολόγοι είναι καθησυχαστικοί, καθώς πρόκειται για έναν συγκεκριμένο υπότυπο της γρίπης των πτηνών, τον Α(Η9Ν2) που δεν είναι ιδιαίτερα παθογόνος, σύμφωνα με όσα είναι έως σήμερα γνωστά και δεν φαίνεται να προκαλεί ανησυχία για σοβαρή αλυσίδα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Όπως επισημαίνει η ευρωπαϊκή υγειονομική αρχή στην ανακοίνωσή της, απομονώθηκε το πρώτο περιστατικό γρίπης των πτηνών A (H9N2) σε άνθρωπο, επί εδάφους Ευρωπαϊκής Ένωσης.
