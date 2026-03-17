Είναι οι πολυβιταμίνες το ελιξίριο της νεότητας; Mελέτη σε 70χρονους απαντά
Ανάλυση σε 958 υγιείς ηλικιωμένους κατέγραψε ευνοϊκή επίδραση σε δείκτες επιγενετικής γήρανσης έπειτα από διετή λήψη πολυβιταμινών
Η καθημερινή λήψη πολυβιταμίνης για δύο χρόνια μπορεί να επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση σε ηλικιωμένους, σύμφωνα με μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του αμερικανικού υγειονομικού συστήματος Mass General Brigham, που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine.
Η ταχύτητα με την οποία γερνά το σώμα μας σε κυτταρικό επίπεδο, η λεγόμενη βιολογική ηλικία, μπορεί να διαφέρει από τα πραγματικά μας χρόνια. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από μια μεγάλη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή σε ηλικιωμένους, οι ερευνητές αξιολόγησαν την επίδραση της καθημερινής λήψης πολυβιταμίνης σε πέντε δείκτες βιολογικής γήρανσης κατά τη διάρκεια δύο ετών.
